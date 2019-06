Bypass: Der Krienser Stadtrat prüft

eine Klage gegen das Bundesamt für Strassen

Bundesbern will sich nicht an der Überdachung der Autobahn in Kriens beteiligen. Das stösst in Kriens sauer auf. Der Einwohnerrat verlangt daher, dass der Stadtrat den Rechtsweg beschreitet, sofern es nicht zu einer Einigung kommt.