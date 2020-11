Abstimmung Stadt Luzern: Zweimal Ja zur BZO und zur Würzenbachmatte Mit einer sehr deutlichen Mehrheit wurden die beiden kommunalen Vorlagen in der Stadt Luzern angenommen.

Die Stadtluzerner Stimmberechtigten haben die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) mit 76 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Auch die Umzonung Würzenbachmatte wurde mit 63 Prozent klar gutgeheissen. Ziel der Teilrevision ist unter anderem, Bauprojekte zu ermöglichen, etwa den Ausbau der Hauptsitze der Luzerner Kantonalbank sowie der CSS Versicherung, eine Wohnüberbauung in der Seeburg oder Vorhaben von Wohngenossenschaften, etwa in den Gebieten Industriestrasse oder Geissenstein. Weiter sollen die Bestimmungen der Ortsbildschutzzone B, in der heute Abbrüche kaum mehr möglich sind, gelockert werden. Diese Änderungen waren im Vorfeld kaum umstritten.

Linke lehnten Umzonung im Würzenbach ab

Umstrittener war im Vorfeld dagegen die Umzonung des Areals Würzenbachmatte, das sich derzeit in einer Zone für öffentliche Zwecke befindet. Deshalb fand eine separate Abstimmung darüber statt. Die reformierte Kirchgemeinde will auf dem Areal der ehemaligen Postfiliale Alterswohnungen bauen. Grüne und SP lehnten die Umzonung ab. Sie forderten für das Areal eine Pflicht, genossenschaftlich zu bauen. Das war ursprünglich auch die Absicht des Stadtrats gewesen, doch nach dem Widerstand der Kirchgemeinde gab er diese Pläne auf. Stattdessen einigte man sich darauf, dass die Mietzinsen 10 Prozent unter dem quartierüblichen Schnitt liegen müssen.

