Camping auf dem Bauernhof «Mir war wichtig, die Landwirtschaft den Menschen näherzubringen» – darum bieten Luzerner ihren Hof für Übernachtungen an Übernachten auf dem Bauernhof mit dem eigenen Wohnwagen ist im Trend. Auch Landwirte in Littau und Ebikon machen mit.

Camping erfreut sich wachsender Beliebtheit und Corona hat diesen Trend zusätzlich beschleunigt. Doch was tun, wenn der Campingplatz ausgebucht ist? Oder wenn man keine Lust hat, zwischen zahlreichen anderen Wohnwagen sein Lager aufzuschlagen? Eine neue Alternative bieten Landwirte an. So kann man ganz einfach sein mobiles Eigenheim bei einem Hof hinstellen und entgeht dem knappen Platz auf den Campingplätzen. Zur Freude jener, die ihre Ruhe und die Nähe zur Natur schätzen.

Camper auf dem Hof Riedholz bei Ebikon. Bild: Kathrin Brunner Artho (26. August 2021)

Solche Campingplätze kann man auf verschiedenen Plattformen wie Nomady oder Landcamp buchen. Ähnlich wie bei bekannteren Buchungsplattformen, sucht man sich einen passenden Platz aus, betätigt die Buchung und wickelt dann die Zahlung ab. In der gesamten Schweiz sind Bauernhofplätze vertreten, auch in Littau und Ebikon.

Die meisten bleiben nur ein bis zwei Nächte

Manuel Meierhans ist Betriebsleiter des Rütihofs in Littau. Seit März letzten Jahres stellen sie einen Platz am Waldrand zur Verfügung.

«Es läuft momentan sehr gut. Wenn auch das Wetter hätte besser sein können»,

Die Aussicht vom Campingplatz auf dem Rütihof. Bild: Manuel Meierhans

sagt der 26-Jährige und geht über den verregneten Feldweg zur Campingstelle. Der Platz befindet sich ein wenig abseits vom Gehöft. Die meisten Gäste kommen nur für ein, zwei Nächte, so Meierhans. Es sind vor allem Leute mit Hunden, die den Vorteil des Bauernhofcampings nutzen. «Sie werden hier nicht gestört. Wasser und Strom können sie von der Scheune holen. Holz gibt es reichlich im Wald.» Es sei unkompliziert mit den Besuchern, sagt er.

Wasser und Strom können vom Stall bezogen werden. Bild: Manuel Meierhans

Sie kommen, stellen ihren Camper ab, versorgen sich selbst und spazieren manchmal auch auf dem Hof herum. Das störe ihn nicht, sagt Meierhans. Man muss halt damit rechnen, dass die Leute gerne vorbeischauen.

Manuel Meierhans hat den Rütihof 1994 übernommen und danach auf Bio umgerüstet. Heute unterhält der Hof über 80 Milchkühe und 2000 Legehühner. Auf die Idee, einen Platz für die Camper zur Verfügung zu stellen, kam er, als er auf der Website von Nomady eine Anzeige sah. «Wir haben ja den Platz und wieso sollen wir den nicht zur Verfügung stellen?», sagt Meierhans. Eine Nacht auf dem Rütihof kostet um die 50 Franken. Davon leben könne er nicht, für das sind die Preise zu niedrig. Aber das sei auch nicht das Ziel. «Bis jetzt waren alle Gäste sehr freundlich und unkompliziert.»

Gute Erfahrungen mit den Campern

Campingplätze vermietet auch der Hof Riedholz in Ebikon. Philipp Fässler hat das Land von seinem Vater gepachtet und bewirtschaftet nun gemeinsam mit seiner Familie den Hof.

Der Hof Riedholz. Bild: Hof Riedholz

Es sei schon die vierte Generation, die den Hof führe. Nebst Obstbäumen und Milchkühen besitzt er auch einen Campingplatz, den er zur Verfügung stellt. Dieser befindet sich zwischen zwei Silos auf einem kleineren Kiesplatz. Die Entscheidung dazu traf er diesen Frühling. Er habe schon seit dem Winter an der Idee rumstudiert, sagt er.

«Mir war es wichtig, die Landwirtschaft den Menschen näherzubringen.»

Wie auch der Rütihof habe er nur gute Erfahrungen mit den Campern gemacht. Sie seien freundlich und respektvoll. «Für Gäste mit Kindern ist es besonders spannend auf dem Hof», sagt der 33-Jährige. Holz, Wasser und Strom kann über die Scheune bezogen werden. Der Hof Riedholz führt auch einen kleinen Hofladen. «Es gibt viele Besucher, die etwas aus dem Hofladen kaufen.» In der Zukunft wolle Fässler auch einen kleinen Frühstückskorb im Angebot führen. Vom Camping leben kann auch er nicht. Das schlechte Wetter habe auch ihm gleich doppelt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Vom Hagel haben viele Kirschen Schaden genommen. Philipp Fässler musste einen Verlust von 90 Prozent notieren.

So entstand die Plattform für Bauernhofplätze

Vertreten sind die Bauernhöfe auf der Plattform Nomady. Gründer von Nomady sind Oliver Huber und Paolo De Caro. Die zwei Freunde sahen, dass der Campingtourismus eine Digitalisierung brauchte und wollten eine naturnähere Alternative zum Camping bieten. In ihrem Wohnort Einsiedeln fragten sie Bauern und Landwirte an, ob diese Grundstücke dafür zur Verfügung stellen wollten. Die Idee zur Campingwebsite kam schon vor der Coronapandemie.

«Wir beobachten schon seit längerem, dass sich das Camping einer grösseren Nachfrage erfreut»,

sagte Sabina Mehri. Sie ist Chief Marketing Officer der Plattform Nomady. Die Pandemie habe diesen Trend noch etwas beschleunigt. «Das beweisen auch die Zahlen. Es werden immer mehr Campingfahrzeuge registriert», sagt Mehri. Laut Bundesamt für Statistik ist die Zahl der Logiernächte bei der Parahotellerie angestiegen (siehe Grafik unten). Als Parahotellerie bezeichnet werden all jene Beherbergungsmöglichkeiten, welche Übernachtungen anbieten, jedoch nicht in einem Hotel.