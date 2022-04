Carl-Spitteler-Quai Luzern Kommission sagt Ja zu 1,4-Millionen-Kredit für Projektierung des Regenüberlaufbeckens Die vorberatende Kommission im Grossen Stadtrat steht hinter dem Sonderkredit für die Projektierung des Regenüberlaufbeckens. Sie hat aber eine Protokollbemerkung verabschiedet.

Weil die Kanalisationsleitungen in den Stadtluzerner Quartieren Halde, Wey und Dreilinden bei starken Regenfällen oft überlastet sind, plant die Stadt Luzern ein neues Regenüberlaufbecken am Carl-Spitteler-Quai. Für die Projektierung benötigt sie einen Sonderkredit über 1,4 Millionen Franken. Die vorberatende Baukommission hat diesen an ihrer letzten Sitzung mit grosser Mehrheit bewilligt. «Ein Antrag auf Rückweisung zur Überarbeitung, mit dem Auftrag, andere Standorte entlang der Haldenstrasse zu prüfen, wurde deutlich abgelehnt», heisst es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch.

Die Baukommission habe aber eine Protokollbemerkung beschlossen. Diese fordert bei der Projektierung zu prüfen, ob das Regenüberlaufbecken Richtung Osten verschoben werden kann. Der entsprechende Bericht und Antrag wird voraussichtlich am 12. Mai im Grossen Stadtrat behandelt.

Hier am Carl-Spitteler-Quai plant die Stadt Luzern ein unterirdisches Regenüberlaufbecken. Bild: René Meier (Luzern, 11. März 2022)

Zu geplantem Regenüberlaufbecken beim Neubad sagt die Kommission nein

Neben dem Carl-Spitteler-Quai plant die Stadt auch noch je ein Regenüberlaufbecken an der Eschenstrasse beim Neubad und beim Moosmatt-Schulhaus. Die Baukommission sagte Mitte März aber nur Ja zu Letzterem. Beim Neubad soll die Stadt laut Protokollbemerkung eine Integration in die geplante Überbauung Kleinmatt prüfen. (hor)