Cham Mann bei Sturz von Autotransporter erheblich verletzt Am Donnerstag hat sich in Cham ein Arbeitsunfall ereignet: Ein 56-Jähriger stürzte von der oberen Plattform eines Autotransporters.

Der Unfallplatz an der Knonauerstrasse in Cham. Bild: Zuger Polizei

Ein 56-jähriger Mann ist am Donnerstagnachmittag in Cham an der Knonauerstrasse verunfallt, als er auf der oberen Plattform eines Autotransporters beschäftigt war. Er hantierte an einem der geladenen Fahrzeuge, als er plötzlich nach hinten kippte und von der Ladefläche auf den Asphalt prallte, teilte die Zuger Polizei mit. Er wurde dabei erheblich verletzt.

Der Rettungsdienst Zug betreute den Mann und brachte ihn in ein ausserkantonales Spital. Die Ursache für den Sturz des Arbeiters wird nun genau untersucht.