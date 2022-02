Cham Wohnung in Vollbrand: Zwei Personen mit Rauchgasvergiftung im Spital In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ist ein Feuer ausgebrochen. Zwei Personen sowie ein Hund wurden verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

In der Nacht auf Mittwoch um 2.15 Uhr wurde die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei durch Anwohner über ein Feuer an der Eichstrasse in der Gemeinde Cham alarmiert. Wie die Zuger Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, stand beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte eine Wohnung in Vollbrand.

Das ganze Mehrfamilienhaus musste evakuiert werden. Bild: Zuger Polizei

Der Feuerwehr Cham gelang es, unter Einsatz von sechs Atemschutztrupps, ein Ausweiten der Flammen zu verhindern und diese zu löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste das ganze Mehrfamilienhaus evakuiert werden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich eine 28-jährige Frau, ein 44-jähriger Mann sowie ein Hund in der betroffenen Wohnung. Mit einer Rauchgasvergiftung wurden die beiden Personen durch den Rettungsdienst ins Spital eingeliefert. Der Vierbeiner wurde, nachdem er durch die Feuerwehr aus der Brandwohnung gerettet worden ist, in einem kritischen Zustand mit einer Polizeipatrouille in eine Tierklinik überführt.

Der Hund wurde ihn eine Tierklinik überführt, Bild: Zuger Polizei

Die weiteren Bewohner der Liegenschaft blieben unverletzt. Nach der Brandbekämpfung musste das ganze Mehrfamilienhaus entraucht werden. Zwei Wohnung sind vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Für die Spurensicherung und die Klärung der Brandursache wurde der Kriminaltechnische Dienst der Zuger Polizei aufgeboten. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Im Einsatz standen rund 60 Angehörige der Feuerwehr Cham und der Stützpunktfeuerwehr Zug, der Feuerwehrinspektor sowie Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei. (pw)