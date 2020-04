«Chance Littau-Reussbühl» portiert Silvio Bonzanigo für den zweiten Wahlgang um einen Platz im Luzerner Stadtrat Weil er im ersten Wahlgang so gut abgeschnitten habe in drei Littauer Wahlkreisen, portiert die Liste «Chance Littau-Reussbühl» Silvio Bonzanigo (SVP) nun auch für den zweiten Wahlgang.

(hor) Wenn schon die jungen Linken nochmals antreten für den zweiten Wahlgang (wir berichteten), dann lässt sich das auch SVP-Kandidat Silvio Bonzanigo nicht entgehen: Offiziell hatte er sich zwar zurückgezogen, doch die Liste «Chance Littau-Reussbühl» portiert ihn nun für den 28. Juni – wie bereits im ersten Wahlgang.

Stadtratskandidat Silvio Bonzanigo vor dem Restaurant Ochsen in Littau. (Bild: Nadia Schärli, 3. März 2020)

Grund dafür ist sein gutes Abschneiden in den drei Littauer Wahlkreisen Thorenberg, Staffeln und Littau Dorf/Rönnimoos, wie die Liste in einer Medienmitteilung vom Mittwoch schreibt. Absender ist übrigens Bonzanigo selber. Zudem wolle die Liste über die erneute Kandidatur von Silvio Bonzanigo «auf die nach wie vor ungenügende Berücksichtigung der Interessen der ehemaligen Gemeinde Littau in der Politik des Stadtrates aufmerksam machen».

Damit buhlen am 28. Juni nun sieben Kandidatinnen und Kandidaten um die zwei noch freien Stadtratssitze: Neben Bonzanigo sind dies die bisherigen Stadträtinnen Franziska Bitzi-Staub (CVP) und Manuela Jost (GLP), die auf eine Wiederwahl hoffen sowie Judith Dörflinger (SP), Skandar Khan (Juso), Jona Studhalter (Junge Grüne) und Rudolf Schweizer (parteilos).

So haben die Kandidierenden im ersten Wahlgang abgeschnitten:

Stadtrat Stadt Luzern * bisher im Amt. gewählt