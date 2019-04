Live

Chaos wegen Wintereinbruch im Frühling: FCL-Match gegen YB gefährdet +++ Staus und Sperrungen auf der A2 Die Uhren wurden auf Sommerzeit umgestellt, das Wetter macht aber wieder auf Winter. In der Schweiz schneit es zum Teil bis ins Flachland. Der Verkehr auf den Strassen und auf Schienen ist beeinträchtigt. Roger Rüegger

12:50 Uhr

Durch den anhaltenden Schneefall hat sich die Situation auf den Strassen aktuell noch nicht normalisiert. Im Gegenteil. So blieben etwa im Kanton Uri einige Fahrzeuge im Schnee stecken. Dies zum Teil wegen mangelnder Winterausrüstung, wie die Kantonspolizei Uri mitteilte. Zahlreiche Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auch die Axenstrasse musste am frühen Morgen aufgrund der Schneemassen kurzzeitig gesperrt werden.

12:29 Uhr

In Göschenen auf 1100 Metern über Meer sind rund 70 Zentimeter Schnee gefallen:

Starkschneefall in #Göschenen 1100 m #Uri - Unser Augenzeuge vor Ort, Christian Hunkeler, sendete uns diese Bilder mit rund 70 cm #Schnee um 09.30 Uhr #MeteoSchweiz pic.twitter.com/qgMeA8snVp — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) 4. April 2019

11:20 Uhr

Die Strasse Amsteg - Gurtnellen im Kanton Uri ist am Donnerstag ab 12 Uhr gesperrt. Eine Neubeurteilung erfolgt am Freitagmorgen um 8 Uhr.

10:40 Uhr

Auf den Strassen herrscht wegen des Schnees vielerorts Chaos. Einzelne Abschnitte sind gesperrt. Das Spielfeld in der Swisspor-Arena in Luzern ist derzeit ebenfalls mit Schnee bedeckt. Ob das Spiel des FCL gegen YB am Donnerstagabend stattfindet, entscheidet die Liga am Nachmittag. Um 15 Uhr wird der Platz inspiziert.

⚠️ Information zum Heimspiel heute Abend gegen YB. Um 15:00 Uhr findet eine Platzinspektion durch die Liga statt. Anschliessend informieren wir auf unseren Kanälen. ⚠️#FCLYB #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/PclC0N6C6v — FC Luzern (@FCL_1901) 4. April 2019

10:17 Uhr

Die Autobahn A2 Richtung Süden ist von Amsteg bis Göschenen gesperrt, wie die Kantonspolizei Uri auf Anfrage mitteilte. Ab Erstfeld beschert der Wintereinbruch den Verkehrsteilnehmern massive Probleme. Daher staut sich der Verkehr. Auch auf den Hauptstrassen geht teilweise nichts mehr. Die Schöllenen ist derzeit geschlossen, ebenso die Strasse zwischen Gurtnellen und Wassen. Unterbrochen ist zudem die Verbindung zwischen Wassen und Färnigen.

Im Kanton Uri hat es zudem mehrere Verkehrsunfälle gegeben. Diese ereigneten sich in Andermatt, Schattdorf, Gurtnellen und Erstfeld. Verletzt wurde glücklicherweise nur eine Person.

Webcam vor dem Gotthardtunnel in Göschenen.

10:13 Uhr

Nicht nur in der Zentralschweiz hat der erneute Wintereinbruch für Chaos gesorgt:

09:55 Uhr

In den Bergen ist die Lawinengefahr durch die grossen Neuschneemengen beträchtlich angestiegen. Am stärksten hat es am Alpenhauptkamm geschneit, vom Simplon bis ins Gotthardgebiet sowie im westlichen Tessin. Dort fiel etwa ein Meter Schnee, wie das Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF gegenüber der Nachrichtenagentur SDA mitteilt.

Lawinengefahr der Warnstufe vier

Auf der fünfstufigen Skala gilt derzeit für weite Teile des Alpenhauptkamms die Warnstufe vier – «grosse Lawinengefahr»: von Zermatt bis zum Berninapass und südlich davon, in den Gebieten Aletsch, Schreckhorn, Guttannen, Gadmertal, Meiental, Maderanertal und Bivio. In vielen weiteren Gebieten ist die Lawinengefahr «erheblich».

Das Institut warnt, dass Neuschnee und Triebschnee zu spontanen Lawinen führen können, möglicherweise auch zu sehr grossen. Davon gefährdet seien unter anderem exponierte Verkehrswege. Von Aktivitäten ausserhalb gesicherter Pisten wird abgeraten. Die momentanen Verhältnisse seien zu gefährlich.

Die aktuelle Schneehöhe in der Schweiz (Quelle: Meteonews)

09:50 Uhr

Der Verkehr auf der A2 Richtung Süden stockt. Die Nidwaldner Polizei leitet derzeit sämtliche Fahrzeuge bei Beckenried ab der Autobahn. Dies bleibt so, bis der Seelisbergtunnel wieder befahrbar ist.

#A2 - Luzern -> Gotthard - Seelisberg-Tunnel Tunnel gesperrt, Schneefall — TCS Verkehr A2 (@TCSVerkehrA2) 4. April 2019

09:15 Uhr

Wir suchen Ihre Bilder vom Schneegewimmel

Der April macht was er will und bringt uns noch einmal eine weisse Landschaft zurück. Kämpfen auch Sie sich durch das Schneegewimmel? Schicken Sie uns Ihre Bilder und Videos vom Schnee via Formular.

Die eindrücklichsten und schönsten Aufnahmen zeigen wir ihnen dann gerne auf unserer Webseite.

Der FrühWINTERling zu zurück! (Bild: Josef Lustenberger, Wolhusen, 4. April 2019) Schnee umhüllt den Wäscheständer. (Bild: Maria Infanger-Steiner, Melchtal, 4. April 2019) Hund Aro beim Richard Wagner Museum in Luzern. (Bild: facebook.com, Heidi Aschwanden) Während der Forsythienstrauch schwere Last trägt, vergnügen sich die Kinder auf dem Spielplatz im Schnee. (Bild: Karl Graf, Stansstad, 4. April 2019) Gestern und heute; Für einmal stimmten die Wetterprognosen tatsächlich. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, Meggen, 4. April 2019) Es ist gerade nicht Basketball-Saison in Uri. (Bild: facebook.com, Janet Lang) Ein Osterhase im Schnee. (Bild: Silvia Baumann) So sieht es am Donnerstagmorgen in Schwarzenberg (Luzern) aus. (Bild: facebook.com, Pia Feierabend) Auch Hasen geniessen den Schnee. (Bild: Heidi Berchtold, Giswil. 4. April 2019) Auch auf dieser Terrasse schaut noch einmal der Winter vorbei. (Bild: Leserreporter, Schlierbach, 4. April 2019) 10 Bilder April, April macht was er will: Die schönsten Leserbilder des Wintereinbruchs

08:17 Uhr

Auf den Schienen läuft es nicht rund

Der Betrieb der Matterhorn Gotthard Bahnen ist zum Teil unterbrochen. Der Autoverlad Furka zwischen Oberwald (VS) und Realp (UR) ist aktuell eingestellt. Grund dafür ist eine Sperrung der Strasse zwischen Realp und Hospental infolge Lawinengefahr.

Die Strecke zwischen Andermatt und Tschamut-Selva ist unterbrochen. Grund dafür ist Lawinengefahr. Aktuell ist keine Ersatzbeförderung möglich. Reisende der Glacier Express 902 und 923 werden über Zürich umgeleitet.

Die Strecke zwischen Realp und Hospental ist unterbrochen. Grund dafür ist Lawinengefahr. Aktuell ist keine Ersatzbeförderung möglich.

08:10 Uhr

Im Kanton Obwalden braucht es Geduld

Der Strasse zwischen Grafenort und Engelberg ist in beiden Richtungen gesperrt.

08:03 Uhr

Auf der A2 stockt der Verkehr an verschiedenen Orten

Luzern Richtung Gotthard: Der Seelisberg-Tunnel ist gesperrt.

Luzern Richtung Gotthard: Zwischen Verzweigung Altdorf und Amsteg Stau.

Basel Richtung Luzern: Zwischen Emmen-Nord und der Verzweigung Rotsee stockender Verkehr wegen Überlastung.

Luzern Richtung Gotthard: Zwischen Erstfeld und Amsteg Stau.

Luzern Richtung Gotthard: Zwischen Raststätte Schwerverkehrszentrum Ripshausen und Gotthard-Tunnel gesperrt für LKW.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Verzw. Altdorf und Amsteg Stau, Schneefall — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 4. April 2019

07:47 Uhr

Folgende Strassen im Kanton Uri sind nach zum Teil ergiebigen Schneefall gesperrt:

Gurtnellen - Pfaffensprung

Wassen - Färnigen

Göschenen - Hospental (infolge Schneerutsch)

Hospental - Realp (infolge Lawinengefahr)

Zwischenduch eine erfreulich Nachricht: Die Intschialtbachbrücke bei Gurtnellen ist am Donnerstag ab 9 Uhr in beiden Richtungen für PW bis 3,5 t bis auf weiteres offen.