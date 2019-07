Chauffeur wollte in Grosswangen einen Anhänger ankoppeln und verletzte sich dabei erheblich In Grosswangen ist ein Lastwagen-Anhänger ins Rollen geraten. Der Chauffeur musste danach mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.

Bild: Luzerner Polizei

(pd/stp) Am Mittwoch kurz nach 12:30 Uhr beabsichtigte ein Lastwagenchauffeur im Gebiet Wannweid in Grosswangen, einen Anhänger an ein Zugfahrzeug zu koppeln. Dabei geriet der Anhänger aus noch ungeklärten Gründen ins Rollen. Der Chauffeur wurde beim Unfall erheblich verletzt und musste durch die Rega ins Spital geflogen werden.

Der unbeladene Anhänger wurde durch eine Spezialfirma geborgen. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.