Christian Hodel wird neuer Chefredaktor des «Seetaler Bote» Der «Seetaler Bote» erhält auf den 1. August einen neuen Chefredaktor.

Christian Hodel Bild: PD

(rem) Christian Hodel triff per 1. August die Nachfolge von Reto Bieri an, der per 1. September zur «Luzerner Zeitung» wechselt, wie die SWS Medien AG mitteilt.

Hodel arbeitet derzeit für den Informationsdienst des Kantons Luzern. Zuvor hatte er für die «Luzerner Zeitung» und «Zentralschweiz am Sonntag» gearbeitet.

Nach seinem Studium der Sozialwissenschaften an der Universität Zürich und dem Besuch der Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg absolvierte Christian Hodel die Diplomausbildung Journalismus an der Journalistenschule MAZ in Luzern. Danach folgten verschiedene Stages.