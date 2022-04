Churchillquai Hundefreilaufzone: Luzerner Stadtrat hat richtig gehandelt, sagt das Kantonsgericht Die Hundewiese am Churchillquai wurde von Anwohnern bekämpft. Nun sind sie vor Kantonsgericht abgeblitzt.

Am Ufer des Vierwaldstättersees zwischen Yachtclub und Seebar wurde auf der Churchillwiese eine Hundefreilaufzone eingerichtet. Zuerst als Pilotprojekt, dann ab 2019 als fixe Einrichtung. Nicht alle waren begeistert. Gegnerinnen und Gegner formierten sich und einige schalteten den Luzerner Unternehmensanwalt Loris Mainardi ein, es kam zur Anzeige. Der Jurist bemängelte unter anderem, dass die Hundefreilaufzone am Churchillquai als öffentlich bezeichnet wurde, jedoch nie ein öffentliches Baubewilligungsverfahren durchgeführt wurde.

Die Hundewiese ist für einige Zweibeiner ein Ärgernis. Vierbeiner scheinen sie zu geniessen. Bild: Pius Amrein (Archivbild)

«Es gehört zu den Aufgaben des Stadtrats zu informieren»

Dieses wurde nachgeholt und lag vom 12. Juni bis 1. Juli 2020 öffentlich auf. Wegen der Nutzungsänderung wurde weiter geklagt. Einsprecherinnen bemängelten, dass der Luzerner Stadtrat befangen sei, weil er bereits vor dem Bewilligungsverfahren die Öffentlichkeit über seine Pläne, die Freilaufzone fix einzurichten, informiert hatte. Dazu hält nun das Luzerner Kantonsgericht fest: «Es gehört zu den Aufgaben des Stadtrats, über seine Vorhaben zu informieren. Das schliesst nicht aus, im Baubewilligungsverfahren unvoreingenommen zu entscheiden.»

Die Beschwerdeführerinnen behaupteten weiter, dass auch die Baudirektion befangen gewesen sei. Denn auch sie habe mit dem Verfassen einer Medienmitteilung dem Vorhaben quasi zugestimmt, obwohl es noch gar nicht bewilligt war. Das Kantonsgericht sieht das anders und weist in seinem Urteil die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ab. Das Urteil kann in nächster Instanz am Bundesgericht angefochten werden.