CKW Stromausfall in der Region Wolhusen In der Nacht auf Dienstag war in Teilen von Wolhusen, Werthenstein und Menznau der Strom ausgefallen. Grund war nach Angaben der Centralschweizerischen Karaftwerke AG (CKW) ein Kabeldefekt.

Am Dienstag, 9. November, ist um 3.30 Uhr in Teilen von Wolhusen, Menznau und Werthenstein der Strom ausgefallen. Grund war ein Kabeldefekt im Gebiet Bergboden, wie die CKW mitteilte. Betroffen waren rund 2500 Kundinnen und Kunden der CKW.

Die Spezialisten der CKW konnten den Defekt beheben und die Versorgung um 5.15 Uhr wieder herstellen, heisst es in der Mitteilung weiter. In der Folge habe sich jedoch ein weiterer technischer Schaden bei einem Freileitungsschalter an der Bahnhofstrasse Wolhusen gezeigt. Für rund 1000 Kundinnen und Kunden im Zentrum von Wolhusen hatte dies einen weiteren Stromausfall zur Folge. Ab 8.30 Uhr war laut der CKW die Stromversorgung wieder komplett hergestellt. (zim)