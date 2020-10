Clubs schliessen: Im Luzerner Nachtleben dürfte es ziemlich still werden Clubs und Bars müssen zwar offiziell nicht schliessen. Doch die neuen Covid-Vorschriften zwingen dennoch viele dazu. Nun hoffen Betreiberinnen und Betreiber auf die vom Bund in Aussicht gestellten Entschädigungen.

Von den wieder verschärften Coronamassnahmen ganz besonders betroffen ist die Club- und Bar-Szene: Denn zusätzlich zu den bisherigen Schutzkonzepten dürfen die Gäste dieser Lokale nun nur noch sitzend konsumieren, und zwar in Innenräumen ebenso wie draussen. Feiern im Sitzen – das erinnert mehr an den 80. Geburtstag des Grossvaters als an ein ordentliches Nachtleben. Lohnt es sich da überhaupt noch, den Betrieb aufrechtzuerhalten?

Eine klare Antwort hat bereits die Luzerner «Schüür» gegeben: Sie hat die vorübergehende Einstellung des Konzert- und Barbetriebs bekanntgegeben. Auch in der Partyhauptstadt Zürich gibt ein erster prominenter Club auf: Das «Hive» lässt auf der Website verlauten, dass es «bis auf weiteres» schliessen wird. Man könne sich den neuen Auflagen nicht mehr anpassen: «Die am Sonntag vom Bund verkündeten Vorschriften sind für einen Club nicht umsetzbar und eigentlich nichts Anderes als ein amtlich verordnetes Berufsverbot.» Man hoffe inständig darauf, dass Bund und Kantone die Branche in dieser schwierigen Zeit nicht hängen lasse: «Ansonsten wird es bald totenstill in Zürich.»

Ein Veranstaltungsverbot ohne eigentliches Verbot

Totenstill – auch in Luzern? Es ist zu befürchten. Gianluca Pardini, Geschäftsleiter der IG Kultur Luzern, geht davon aus, dass viele Betreiberinnen und Betreiber einen ähnlichen Entscheid fällen werden. Zum einen aus logistischen Gründen: «Denn vielen Tanz- und Kulturbetrieben stehen gar keine Räumlichkeiten zur Verfügung, um die Konsumation von Getränken unter Einhaltung der Vorschriften überhaupt zu ermöglichen.» Zum anderen sei die Rentabilität kaum mehr gegeben. Pardini betont, dass die angeordneten Massnahmen zwar richtig und wichtig seien. Doch auch er sagt: «Sie kommen einem Veranstaltungsverbot gleich. Nur mit dem Unterschied, dass die jeweilige Veranstaltung nicht verboten, sondern verunmöglicht wird.»

Piero Achermann, Mitinhaber des Luzerner Rok Clubs, sieht dies ähnlich: «Die neusten Covid-Massnahmen sind dahingehend formuliert, dass sie nicht als amtlich verordnete Schliessung ausgelegt werden können.» Dennoch würden sie den Betrieb verunmöglichen. Das heisst, auch der Rok Club geht zu? «Ja», sagt Achermann, «um einen Beitrag zur Beruhigung der Situation zu leisten, bleibt uns nichts anderes übrig, als die Lichter vorübergehend zu löschen und die Türen zu schliessen.»

Auch das «Madeleine», der Neubad Klub und der Klub Kegelbahn haben das vorübergehende Ende beschlossen. Die «Kegelbahn» begründet den Schritt auf Instagram folgendermassen: «Aufgrund der aktuellen Lage fällt es uns aus gesundheitlichen, ethischen und nicht zuletzt aus rein logistischen Gründen schwer, den Betrieb so aufrechtzuerhalten, wie wir es gerne möchten. Das bedeutet, dass der Klub vorerst einmal bis mindestens Anfang November geschlossen bleibt.»

Anders entschieden hat der Vegas Club in Luzern-Süd. Wirtschaftlich gesehen sei der Betrieb in diesen Zeiten zwar eine Gratwanderung, räumt auch Vegas-Inhaber Philipp Waldis auf Anfrage ein. Denn man dürfe weniger Gäste empfangen und habe gleichzeitig wegen der Schutzmassnahmen höhere Ausgaben. «Die jüngsten Vorgaben fordern erneut ein hohes Mass an Flexibilität, doch dieser Aufgabe stellen wir uns.» Der Vegas Club verfügt über einen derzeit unbestreitbaren Vorteil – nämlich über genügend Platz und die nötige Infrastruktur. Waldis: «Dank gut 400 attraktiven Sitzlounges haben wir auch mit den neuen Schutzbestimmungen die Möglichkeit, den Gästen ein sicheres und genügsames Partyangebot mit einer gewissen Normalität zur Verfügung zu stellen.» Waldis hält fest, dass es nicht zuletzt dank grosser Bemühungen zu keinen Ansteckungen im Vegas Club gekommen sei.

Sitzlounges im Vegas Club. Bild PD

Ob die Rechnung am Ende aufgeht, weiss natürlich auch Waldis nicht. Hat er Erwartungen an die Politik? Durchaus. Er fordert «einen konstruktiven Diskurs in punkto Realisierbarkeit von Umsetzungen» und erwartet, «dass die verschiedenen Wirtschaftssubjekte gleich behandelt werden und es keine Diskriminierung des Nachtlebens gibt». Sonst würden gute und erfahrene Veranstalter die Branche aufgrund fehlender Anreize und zu hoher Opportunitätskosten verlassen, glaubt er.

«Ausfallentschädigungen sind unverzichtbare Rettungsschirme»

Ein definitives Lichterlöschen in Teilen der Branche befürchtet auch Gianluca Pardini von der IG Kultur Luzern. Darum müsse die Politik nun ihr mit dem Covid-19-Gesetz gemachtes Versprechen rasch umsetzen. «Die Verordnung zum Gesetz ist schnell auszuarbeiten, damit die im Gesetz vorgesehenen Ausfallentschädigungen beantragt werden können: Sie sind für viele bereits finanziell angeschlagene Kulturbetriebe unverzichtbare Rettungsschirme.»