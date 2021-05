CO2-Gesetz Die Junge Mitte Uri will mehr Umweltschutz Die Jungpartei fasste an ihrer Generalversammlung die Parolen für die kommenden Abstimmungen.

(nke) Die Junge Mitte Kanton Uri blickt auf ein ruhiges Jahr 2020 zurück. Am 7. Mai traf sich die Partei zur Generalversammlung via Videokonferenz. Im Herbst setzte man sich besonders für die Konzernverantwortungsinitiative ein, was aber nicht das gewünschte Resultat brachte, teilt die Partei mit.

Die Vorstandsmitglieder Marco Planzer und Ralph Bomatter vermeldeten im Vorfeld der Generalversammlung nach langjähriger Tätigkeit ihren Rücktritt. Die frei gewordenen Vakanzen konnten im Vorstand intern neu besetzt werden. Emilie Gisler, Nina Gisler und Tobias Schilter stellten sich zur Wiederwahl und wurden einstimmig wiedergewählt.

Viermal Ja und zweimal Nein