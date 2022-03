Abstimmung Was passiert bei einem Nein zum CO2-Gesetz mit der Luzerner Klimastrategie? Die Klimastrategie des Kantons Luzern bezieht sich auf das CO 2 -Gesetz, über das am 13. Juni abgestimmt wird. Bei einem Nein würden wichtige Massnahmen und Finanzierungshilfen wegfallen, befürchtet der Kanton.

Über fünf eidgenössische Vorlagen wird am 13. Juni abgestimmt. Eine davon dürfte gerade im Kanton Luzern besonders beachtet werden: das CO 2 -Gesetz. Denn Luzern hat eines der fortschrittlichsten Energiegesetze aller Kantone. Und mit der Klimastrategie, deren Vernehmlassung kürzlich zu Ende ging, sollen weitere Pflöcke eingeschlagen werden. Mehr noch: Der Planungsbericht über die Klima- und Energiepolitik des Kantons Luzern, wie das 170 Seiten starke Werk heisst, nimmt öfters Bezug zum nationalen CO 2 -Gesetz.

Eine Fotovoltaikanlage auf einem Bauernhof in Sigigen: Wie der Kanton Luzern will auch der Bund Anreize schaffen, damit Gebäude CO 2 -freundlicher werden. Roger Grütter (25. August 2015)

Die Frage drängt sich darum auf: Was bedeutet ein Nein zum nationalen CO 2 -Gesetz für den Planungsbericht? Dazu sagt Andrea Muff, Mediensprecherin des kantonalen Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements: «Die Massnahmen gemäss Entwurf des Planungsberichts über die Klima- und Energiepolitik des Kantons Luzern lassen sich grundsätzlich unabhängig vom Ausgang der Volksabstimmung umsetzen.» Allerdings brauche es auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2050 stufengerechte Massnahmen auf Ebene Bund, Kantone und Gemeinden. «Fallen die im CO 2 -Gesetz definierten Massnahmen weg, ist die Zielerreichung gefährdet», so Muff und weiter:

«Ein Nein zum CO 2 -Gesetz hätte zudem Auswirkungen auf die finanzielle Unterstützung von Massnahmen zu Klimaschutz und -anpassung durch den Bund.»

Von der im CO 2 -Gesetz angedachten Schaffung eines nationalen Klimafonds würde zum Beispiel auch der Kanton Luzern profitieren können.

Luzerner SVP-Nationalräte dagegen

Laut einer Stellungnahme gegenüber der Konferenz der Kantonsregierungen befürwortet die Luzerner Regierung das CO 2 -Gesetz. Auch die Luzerner Bundesparlamentarier stehen grösstenteils hinter der Vorlage. Nur die SVP-Nationalräte Yvette Estermann (Kriens) und Franz Grüter (Eich) lehnen sie ab. Beide sprechen von einer Verteuerung und engagieren sich im Nein-Komitee ihrer Partei. Von den Kantonalparteien votiert einzig die SVP für eine Ablehnung.

Wie bei den Politikern spricht sich auch bei den Luzerner Verbänden eine Mehrheit für das CO 2 -Gesetz aus. Der KMU- und Gewerbeverband des Kantons Luzern, die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz, der Verband Neue Energie Luzern sowie die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft haben jeweils die Ja-Parole beschlossen. Der Hauseigentümerverband (HEV) des Kantons Luzern konnte sich anders als der nationale Dachverband nicht zu einer Nein-Parole durchringen, sondern beschloss Stimmfreigabe. Man respektiere die Meinung Dachverbands, schreibt der HEV Luzern in seiner Verbandszeitung.

«Isoliert für den Gebäudebereich ist er aber der Meinung, dass dieses Gesetz den Auftrag aus der Energiestrategie pragmatisch und verträglich umsetzt.»