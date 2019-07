Damian Müller: «Ich will CO2-schädliche Leerläufe abstellen»

Damian Müller, der Ende Oktober 35-jährig wird, ist in den sozialen Netzwerken sehr aktiv – «als Politiker und nicht als Privatperson», wie er betont. Das werde er auch in Zukunft so halten. Diese auffallende Zurückhaltung führt im weiteren Umfeld und bei politischen Gegnern allerdings regelmässig zu Spekulationen wie: Hat Müller eine Freundin? Ist er homosexuell? Was unternimmt er in seiner Freizeit?

Nun schafft der Seetaler Klarheit: «Ich bin heterosexuell und im Moment glücklicher Single.» Für eine Beziehung fehle ihm die Zeit. «Mein politisches Engagement ist zu hoch, das könnte ich einer Partnerin nicht zumuten.» Wenn er etwas mache, dann mit Leidenschaft, und eine Familie habe da gegenwärtig nicht Platz. «Das heisst aber nicht, dass das immer so bleibt.»

Wenig spektakulär sind Müllers Hobbys. Seine grosse Leidenschaft ist seit mehr als 20 Jahren der Pferdesport, früher als Reiter, heute als Speaker an Veranstaltungen in der ganzen Schweiz. Ausserdem spielt Müller Fussball und joggt regelmässig im Seetal. Viel Freizeit bleibt Müller allerdings nicht. Er ist nicht nur Ständerat, sondern arbeitet auch noch in einem 30-Prozent-Pensum bei Swiss Life. Dazu sitzt er in verschiedenen Verwaltungs- und Stiftungsräten sowie ist in Vereinen aktiv. Und Müller ist fast Abend für Abend unterwegs: Allein im Kanton Luzern hat er in den letzten drei Jahren an über 180 Veranstaltungen teilgenommen. (nus)