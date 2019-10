Containerbrand in Ebikon: Die Polizei sucht nach Zeugen In der Nacht auf Dienstag brannten in einem Wohngebiet in Ebikon mehrere Container und deren Inhalte. Verletzt wurde niemand. Die Luzerner Polizei sucht nun nach Zeugen.

(stp) In Ebikon standen in der Nacht auf Dienstag mehrere Container in Brand. Dies geht aus einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Luzern hervor. Das Feuer wurde der Polizei am Montagabend um etwa 23.15 Uhr gemeldet. Durch das Feuer wurde ein Auto, welches direkt neben den Containern parkiert war, beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Ebikon-Dierikon konnte den Brand schnell löschen. Im Vorfeld wurde beobachtet, dass Unbekannte im Gebiet Höchweid ein Feuerwerk entfacht hatten. Ob dieses in einem Zusammenhang mit dem Brand steht, ist laut Mitteilung unklar.

Die Luzerner Polizei sucht nun Zeugen, welche Beobachtungen zum Brand gemacht haben. Hinweise sollen telefonisch (041 248 81 17) gemeldet werden.