En Guete Cordon bleu lieber classic oder crazy? Unsere Leserinnen und Leser haben eine klare Meinung Cordon bleu gibt es in vielen Beizen – und in noch viel mehr Variationen werden sie dort serviert. Doch was ist beliebter, Klassiker oder Spezialkreationen? Eine grosse Umfrage bringt Klarheit.

Cordon bleu mögen fast alle. Nebst Klassikern, die aus Fleisch, Käse, Schinken und Panade bestehen, werden in den Gaststätten landauf, landab auch etliche Variationen angeboten. Bei unserem grossen Testessen Ende Oktober zum Beispiel wurden uns Cordon bleus aufgetischt, die entweder in Kräuterbutter schwammen oder aber komplett von einer Kräuterbutter-Sauce bedenkt waren, sodass man gar kein Cordon bleu mehr sah.

Einer unserer Autoren besagter Story arbeitete sich an einem Cordon bleu mit Knochen ab. Und bei anderen hatte es im Käse Kräuter drin, oder das Fleisch war nicht vom Schweizer Schwein oder vom Kalb, sondern vom Hirsch aus Neuseeland oder Österreich. Geschmeckt haben diese Kreationen unseren Journalistinnen und Journalisten durchaus.

Cordon-bleu-Papst ist Purist

Was aber mag die Masse? Lieben die Meisten ihr Cordon bleu classic oder crazy? Der Cordon-bleu Papst Oli vom grossen Schweizer Oli's Cordon-bleu-Guide hat persönlich eine klare Meinung: «Spezialkreationen sind nicht so unser Ding. In Sachen Cordons bleus sind wir Olis einfach alte Schule. Zum Beispiel Ananas oder derlei in einem Cordon bleu schätzen wir nicht so.»

Cordon bleu einmal klassisch und einmal in einer Variation mit einer Kräuterbuttersauce, die das gute Stück bedeckt. GIF LZ

Der Papst also ist Purist. Genau wie die grosse Mehrheit der Cordon-bleu-Gemeinde - das zeigte unsere Umfrage, an der über 740 Personen teilnahmen, mehr als deutlich. Hier nun gibt es die Antwort auf die Cordon-bleu-Frage aller Cordon-bleu-Fragen > abstimmen und das Resultat anschauen:

Und welchem Cordon-bleu-Lager gehören Sie an? Welche Variationen mögen Sie besonders, welche gehen gar nicht? Reden wir über Cordon bleu > jetzt einen Kommentar abgeben.

Auf jeden Fall wünschen wir Ihnen En Guete, wie immer Sie sich Ihr Cordon bleu servieren lassen! (mme)