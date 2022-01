Corona 70 Prozent der Passagiere auf Italien-Indien-Flug positiv getestet Nachdem die Fluggäste vor dem Abflug einen negativen Test vorgewiesen hatten, testeten 125 von 179 Passagieren nach der Ankunft positiv.

Nach einem Flug von Italien nach Indien sind 70 Prozent der Passagiere positiv auf das Coronavirus getestet worden. Vor dem Abflug in Mailand mussten die Fluggäste bereits einen negativen Test vorweisen, um nach Indien einreisen zu dürfen. Nach der Landung am Mittwochnachmittag seien dann von den 179 Passagieren alle 160 Erwachsenen erneut getestet worden, berichteten indische Medien am Donnerstag unter Berufung auf Behördenmitarbeitende und den Flughafenchef in Amritsar. Danach waren 125 Menschen positiv und wurden laut dem Fernsehsender NDTV in institutionelle Quarantäne geschickt.

Nach der heftigen und tödlichen Corona-Welle vor knapp einem Jahr waren die Infektionszahlen in Indien monatelang tief. Nun steigen sie seit einiger Zeit wieder stark. In dem Land mit mehr als 1,3 Milliarden Einwohnern waren am Donnerstag knapp 91'000 Neuinfektionen erfasst worden. Am Tag davor waren es 58'000. Allerdings dürfte es bei den Infektionszahlen eine gewisse Dunkelziffer geben. (dpa)