Corona In Luzern kann das Covid-Zertifikat ab sofort online bestellt werden Wer von Covid-19 genesen, dagegen geimpft oder negativ darauf getestet ist, erhält ein Covid-Zertifikat. Ab sofort kann dies online nachbestellt werden.

Wer bereits vor dem 14. Juni das zweite Mal geimpft wurde oder genesen ist, erhält das Zertifikat automatisch bis Ende Juni per Post. Alle, für die das ab dem 14. Juni zutrifft, erhalten das Zertifikat vom kantonalen Impfzentrum oder Luzerner Kantonsspital und ab dem 21. Juni auch von den Hausarztpraxen oder Apotheken, so die Staatskanzlei Luzern in einer Mitteilung.

Der QR-Code des Zertifikats kann auf die «Covid Certificate App» geladen werden. Bild: Christian Beutler / Keystone (25. Juni 2021)

Ab jetzt ist es auch möglich, das Covid-Zertifikat nachzubestellen – beispielsweise weil das zugestellte Zertifikat einen Fehler bei den Personendaten enthält, weil das Zertifikat bis Ende Juni nicht eintrifft oder es verloren ging. Auf der Internetseite des Kantons Luzern kann das Zertifikat unter diesem Link bestellt werden. (rad)