Stadt Luzern Coronakundgebung: Die Polizei wird wegen Gewalt und Drohung Anzeige erstatten Die Coronakundgebung am Samstag wird rechtliche Konsequenzen haben. Laut Luzerner Polizei kommt es zu mindestens einer Anzeige.

Die Luzerner Coronakundgebung am Samstag wird ein juristisches Nachspiel haben: Wie die Luzerner Polizei auf Anfrage mitteilt, wird es zu Anzeigen kommen – «sicherlich in einem Fall wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte». Bekanntlich kam es am Samstag zu einem tätlichen Angriff auf einen Polizisten, der verletzt wurde und ins Spital gebracht werden musste.

Demonstranten an einer Kundgebung des Aktionsbündnisses der Urkantone. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 31. Juli 2021)

Über den Verletzungszustand mache die Polizei aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine näheren Angaben, schreibt Kommunikationschef Christian Bertschi. Im Zusammenhang mit dem Angriff wurden am Samstag zwei Personen vorübergehend festgenommen. «Sie wurden nach der Einvernahme wieder entlassen», so Bertschi. «Die Ermittlungen sind im Gang.»

Aktionsbündnis «bedauert» Auseinandersetzung

Am Samstag fanden zwei Kundgebungen statt: An der Laufkundgebung des Aktionsbündnisses Urkantone nahmen gemäss Polizei 4500 bis 5000 Personen teil. An der Platzkundgebung der linken Organisation «Luzern ist bunt» beteiligten sich rund 100 Personen. Laut Polizei stammen die festgenommenen Personen aus dem Umfeld der Kundgebung des Aktionsbündnisses der Urkantone. Der Angriff sei im Rahmen einer Personenkontrolle am Rande der Kundgebung beim Inseliquai geschehen.

In einer Mitteilung vom Montagmorgen schreibt das Aktionsbündnis Urkantone:

«Wir bedauern zutiefst die gewalttätige Auseinandersetzung, welche zur Verletzung eines Polizisten geführt hat.»

Das Bündnis bedankt sich für die «freundliche Kooperation seitens der Behörden sowie das massvolle Mitwirken der Polizei», die zum Gelingen dieses Anlasses beigetragen hätten.

Die Demo-Teilnehmer versammelten sich am Samstag beim Inseli in Luzern. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE

An sich sei der Polizeieinsatz gut verlaufen, schreibt Bertschi. «Unser oberstes Ziel war es, dass die beiden bewilligten Kundgebungen friedlich durchgeführt werden können und dass es zwischen den Kundgebungsteilnehmenden nicht zu Auseinandersetzungen kommt. Dies haben wir erreicht.»