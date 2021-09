Corona Dritte Impfung für Personen mit schwerer Abwehrschwäche empfohlen Es gibt Personen, die nach den ersten zwei Impfungen eine ungenügende Immunität aufweisen. Diesen wird von der Eidgenössische Kommission für Impffragen eine dritte Impfung empfohlen.

Vollständig geimpften Personen mit einer schweren Abwehrschwäche empfiehlt die Eidgenössische Kommission für Impffragen EKIF, bei einer ungenügenden Immunantwort auf die ersten zwei Impfungen sich mit einer dritten Dosis impfen zu lassen. Betroffen sind unter anderem insbesondere Personen, welche wegen einer Transplantation, Autoimmunerkrankungen oder Krebserkrankungen mit einer stark abwehrschwächenden Therapie behandelt werden, heisst es in einer Mitteilung der Staatskanzlei Luzern vom Dienstag.

Einbezug des Arztes ist erforderlich

Für weitere Informationen und allfällige notwendige Abklärungen sollten sich betroffene Personen an ihre betreuende Ärztin beziehungsweise ihren betreuenden Arzt wenden. Diese würden im im Bedarfsfall auch eine ärztliche Bestätigung der Notwendigkeit einer solchen dritten Impfung ausstellen. Diese ärztliche Bestätigung ist laut Mitteilung zwingend.

Personen mit einer solchen ärztlichen Bestätigung können sich in einem der beiden kantonalen Impfzentren in Luzern oder Willisau, im Luzerner Kantonsspital oder auf Nachfrage in einer ausgewählten Arztpraxis, die Covid-19-Impfungen durchführt, impfen lassen. (zim)