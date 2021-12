Corona Eltern demonstrieren vor Luzerner Regierungsgebäude gegen Maskenpflicht ab der 1. Klasse Rund 150 bis 200 Personen haben am Montag in Luzern gegen die neuen Corona-Massnahmen protestiert. Auch der Verband der Schweizer Kinderärzte sieht eine Maskenpflicht für 6- bis 12-Jährige kritisch. Er empfiehlt allerdings, die lokalen Behörden zu unterstützen.

Seit Montag, 6. Dezember gelten im Kanton Luzern neue Massnahmen gegen das Coronavirus. Während bisher Schülerinnen und Schüler ab der 5. Primarstufe sowie deren Lehrpersonen eine Maske tragen mussten, gilt diese Pflicht neu ab der 1. Klasse. Dies hat der Regierungsrat am Freitag beschlossen. Damit hat er auf die hohen Fallzahlen in den Schulen und der Gesamtbevölkerung sowie auf die steigende Anzahl Hospitalisationen reagiert. Mit der Massnahme sollen die Infektionsketten durchbrochen, Quarantäneanordnungen für ganze Klassen vermieden und schliesslich der Präsenzunterricht aufrechterhalten werden, teilte die Regierung mit.

Gegen die Verschärfungen gab es am Montagmorgen eine Kundgebung vor dem Regierungsgebäude in Luzern. Laut Schätzungen der Polizei waren zwischen 150 bis 200 Personen anwesend, die Organisatoren sprachen von mindestens 200 Personen. Zugegen waren viele Eltern, einige mit ihren Kindern. Manche seien extra aus anderen Kantonen angereist, wie in den Gesprächen vor Ort klar wurde.

150 bis 200 Personen demonstrierten am Montag vor dem Luzerner Regierungsgebäude. Bild: Niels Jost (Luzern, 6. Dezember 2021)

Patrick Müller, ein Vater aus Horw, der als Sprecher der Kundgebung agierte, sagte: «Mit der Versammlung wollen wir ein Zeichen setzen.» Er habe zwar Verständnis, dass die Regierung die Bevölkerung schützen müsse. Doch eine Maskenpflicht für 1. Klässler sei unverhältnismässig und nicht akzeptabel. Aus seinem persönlichen Umfeld habe er Rückmeldungen erhalten, dass sich die Kinder nach dem ganztätigen Tragen einer Maske über Kopfweh beschwerten und sie Entzündungen rund um den Mund und die Nase gehabt hätten.

Gemäss Müller diente die Versammlung den Eltern auch dazu, sich zu vereinen. «Gemeinsam können wir vielleicht etwas bewirken», sagte er. Man werde eine Chatgruppe auf dem Messaging-Dienst Telegram gründen. Sein Ziel sei ein Gespräch mit Gesundheitsdirektor Guido Graf respektive Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann.

Lehrernetzwerk prüft rechtliche Schritte

Unterstützung erhielten die Demonstrierenden vom Lehrernetzwerk Schweiz; einem Verein, der Lehrpersonen verbünden möchte, die kritisch eingestellt sind gegen die Corona-Massnahmen. In einer Mitteilung fordert der Verein die «unverzügliche Aufhebung der Maskenpflicht für alle Volksschüler, insbesondere aber für die Unterstufe». Man prüfe derzeit rechtliche Mittel gegen die Massnahmen. Das Netzwerk rät Eltern, ihre Kinder krank zu melden oder sie ganz von der Schule zu nehmen und gegebenenfalls selbst zu unterrichten.

Eltern und Kinder haben Zeichnungen und Plüschtiere vor den Eingang des Regierungsgebäudes gelegt. Bild: Niels Jost (Luzern, 6. Dezember 2021)

Dazu seien einige der Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer bereit, wie sie im Gespräch sagten. Viele stellen die Verhältnismässigkeit der Maskenpflicht in Frage und befürchten, dass ihre Kinder insbesondere psychische Schäden davontragen könnten. Ohnehin würden gerade jüngere Schülerinnen und Schüler das Tragen der Maske nicht richtig handhaben.

Masken für 1. Klässler: Kinderärzte sind kritisch, aber nicht nicht dagegen

In Fachkreisen wird die Maskenpflicht für Kinder differenziert bewertet. Laufend dazu Stellung nimmt Pädiatrie Schweiz, die Organisation für alle Kinderärztinnen und Kinderärzte. Sie hat das Tragen einer Maske für Kinder ab 12 Jahren bisher empfohlen. In der Primarschule sei das Obligatorium allerdings zu hinterfragen. Dies, weil es zwar Hinweise dafür gebe, dass es in Schulen zu weniger Übertragungen führe, es aber den Gesamtverlauf der Pandemie kaum relevant beeinflussen könne, heisst es auf der Website von Pädiatrie Schweiz.

Gemäss der Organisation hat es allerdings oberste Priorität, den Schulbetrieb aufrecht zu halten, heisst es weiter. Es gelte, alle notwendigen Massnahmen zu berücksichtigen, welche das sicherstellen könnten. Pädiatrie Schweiz empfiehlt deshalb, die lokalen Behörden zu unterstützen, wenn sie eine Maskenpflicht für 6- bis 12-Jährige verfügen. «Das oberste Ziel ist, Schulschliessungen zu vermeiden.»