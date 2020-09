Corona-Entschädigung für Kulturschaffende: Luzerner Ausgleichskasse korrigiert Praxis Einer Musikerin wurde nur ein Teil ihres Einkommens ans Taggeld angerechnet. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt. Der Entscheid könnte sich positiv für andere freie Künstler auswirken.

Unter dem Dach von WAS Wirtschaft Arbeit Soziales koordinieren die Ausgleichskasse Luzern, die IV Luzern und wira Luzern ihre Leistungen und Beratungen. Symbolbild: Manuela Jans-Koch

Freie Kulturschaffende gehören zweifellos zu jenen Bevölkerungsgruppen, die stark von der Coronapandemie und den damit verbundenen Einschränkungen betroffen sind. Während das öffentliche Leben im Frühjahr zum Erliegen kam, gab es für Musiker keine Konzerte, für Schauspieler keine Aufführungen und für Künstler keine Ausstellungen mehr. Personen, die in der Schweiz von diesen Tätigkeiten leben, sind finanziell in der Regel nicht auf Rosen gebettet. Umso wichtiger ist für sie, dass die Ausfälle, die sie in Folge der Coronamassnahmen erlitten haben, entschädigt werden.

Im Kanton Luzern ist dafür die Ausgleichskasse zuständig. Diese berechnet anhand des bisherigen Einkommens einen Tagessatz, der an die Künstler ausbezahlt wird. Grundsätzlich beträgt dieser 80 Prozent des bisherigen Bruttoeinkommens. Doch bei vielen freischaffenden Künstlern kommt eine Besonderheit hinzu: Sie sind gleichzeitig selbständig und unselbständig erwerbend.

Wie ein aktueller Entscheid zu einer Einsprache zeigt, pflegte die Ausgleichskasse bisher im Kanton Luzern in diesen Fällen keine einheitliche Praxis. Im konkreten Fall geht es um eine Musikerin, die Ende April eine Entschädigung von 35.20 Franken pro Tag zugesprochen bekam. Doch diesen Betrag errechnete die Behörde ausschliesslich anhand des Einkommens, das die Musikerin als Selbständigerwerbende erzielte.

Es geht um 8400 Franken

Dagegen wehrte sie sich und erhob Anfang Juni Einsprache. Die Ausgleichskasse argumentierte drei Monate später in ihrer Antwort, dass sie noch nicht alle Fragen betreffend der Corona-Erwerbsersatzentschädigung habe klären können, wie es im Entscheid heisst. Relevant für eine abschliessende Beurteilung sei die Frage, ob die Musikerin 2020 Kurzarbeits- oder Arbeitslosenentschädigung bezogen habe und in welcher Form sie von ihren Arbeitgebern entschädigt werde. Doch das wurde sie nicht, weil die Musikerin nach Auftrag bezahlt wird. Auch hat sie keine Kurzarbeits- oder Arbeitslosenentschädigung bezogen.

Der Rechtsdienst hat in diesem Fall nun ein Machtwort gesprochen. Laut dem Einspracheentscheid müssen beide Erwerbsformen bei der Berechnung des Taggelds berücksichtigt werden. Das Taggeld wird auf 83.20 erhöht, die Musikerin erhält rückwirkend rund 8400 Franken mehr.

Laut ihrem Anwalt Loris Fabrizio Mainardi könnte der Entscheid Folgen für andere Künstler haben. Denn viele freie Kunstschaffende dürften gleichzeitig selbständig und unselbständig erwerbend sein. «Diese Klarstellung könnte für weitere laufende Einspracheverfahren, auch bei anderen Ausgleichskassen, von Bedeutung sein», sagt Mainardi.