Corona Galli-Zunft sagt Krienser Fasnachtsumzug «schweren Herzens» ab Die Galli-Zunft Kriens verschiebt den Umzug auf den 4. September. Dann feiert sie mit einem Fest auch gleich ihren 100. Geburtstag. Ebenfalls abgesagt ist der Chrienser Bööggen-Ball.

Am Samstag, 15. Januar, wird der Gallivater Markus Hartmann im Stadion Kleinfeld – natürlich unter den geltenden Covid-Schutzmassnahmen – vor den versammelten Zünftlern sowie Krienserinnen und Kriensern für das anstehende Zunft- und Jubiläumsjahr 2022 vereidigt. Doch aus dem Fasnachtsumzug wird dieses Jahr nichts, wie die Galli-Zunft in einer Mitteilung vom Freitag schreibt:

«Leider lässt sich heute schon sagen, dass unter der aktuellen epidemiologischen Lage ein Fasnachtsumzug mit all den notwendigen Vorbereitungen bei den Mitwirkenden Anfang März, mit grossem Publikumsaufmarsch auch dieses Jahr nicht durchzuführen ist.»

Die Galli-Zunft sagt den Umzug also «schweren Herzens» ab, noch bevor das Lozärner Fasnachtskomitee etwas dazu beschlossen hat. Denn im Gegensatz zu den Baslern wollten sich die Luzerner Fasnächtler mit dem Entscheid über die Durchführung der Umzüge bis Ende Januar Zeit lassen.

Solche Bilder wird es auch dieses Jahr nicht geben: Schnappschuss vom letzten Krienser Fasnachtsumzug vor bald zwei Jahren. Bild: Patrick Hürlimann (25. Februar 2020)

Doch die Galli-Zunft vertröstet: Es handle sich dabei nur um eine Verschiebung. Denn der Fasnachtsumzug soll nun neu am Sonntag, 4. September, stattfinden. Dann finde der grosse Jubiläumsumzug im Rahmen der Feierlichkeiten «100 Jahre Galli-Zunft» statt, heisst es in der Mitteilung. Gallivater 2022 Markus Hartmann zeigt sich in der Mitteilung optimistisch, dass sich die Lage bis dahin entspannt habe.

Das sagt der Umzugschef zur Absage:

«Dass der Umzug ausgerechnet im Jubiläumsjahr nicht stattfinden kann, ist für uns sehr hart – aber wir müssen realistisch bleiben», ergänzt Umzugschef Fredy Haas auf Anfrage. Für eine Bewilligung hätte die Galli-Zunft die 2,5 Kilometer lange Umzugsroute einzäunen und gemäss 3G die Zertifikate von Teilnehmenden und Zuschauenden kontrollieren müssen. Haas sagt:

«Das ist nicht machbar, weder von den Gegebenheiten noch vom Aufwand her.»

Zudem würden in diesen Tagen die Wagenbauer mit ihren Arbeiten beginnen. In Kriens bauen – anders als an anderen Orten – alle Gruppen ihre Wagen gemeinsam in der Galli-Halle. Er sagt: «Da kämen zu viele Leute zusammen und wir müssten sogar 2G und Maskenpflicht einhalten.»

Alternativen wie etwa einen Umzug im Stadion Kleinfeld habe sich die Zunft zwar überlegt, doch sei dies wegen des Kunstrasens zu heikel. Auch wäre das Fassungsvermögen zu klein gewesen. «Wir sind uns seit bald zwei Jahren gewohnt, auf alles gefasst zu sein, haben bislang keine Fehler gemacht und eine gute Samichlauszeit hinter uns - diesen Kurs wollen wir beibehalten», sagt Haas und fügt an: «Als Joker haben wir zum Glück den Umzug im Herbst.»

Böögge-Rätschete und Rüüdige Samschtig finden statt ‒ vorerst

Des Weiteren hat der Zunftrat der Galli-Zunft Kriens entschieden, dass der Chrienser Bööggen-Ball (vormals Böögge-Fätzete) dieses Jahr ebenfalls nicht stattfinden wird. Weiterhin geplant sind nach aktuellem Stand die beiden Abende der Böögge-Rätschete, wie auch der Rüüdige Samschtig und Gäldseckelwösch mit entsprechenden Schutzkonzepten.