Beizen dürfen öffnen, Gottesdienste gibt es weiterhin nicht: Gläubige zeigen wenig Verständnis für den Bundesrat Ab dem 11. Mai dürfen Restaurants in der Schweiz unter Sicherheitsmassnahmen wieder öffnen. Gottesdienste dürfen aber weiterhin keine durchgeführt werden – mindestens bis zum 8. Juni. Das sorgt bei manchen für Unverständnis. Die Kirchen hingegen geben sich diplomatisch.

Die Hofkirche St. Leodegar ist menschenleer. Gottesdienste dürfen frühestens ab dem 8. Juni wieder durchgeführt werden. Bild: Manuela Jans-Koch, Luzern, 1. Mai 2020

Warum darf man ab dem 11. Mai wieder ins Restaurant, nicht aber einen Gottesdienst besuchen? Diese Frage treibt seit der letzten Aktualisierung des Ausstiegsfahrplans des Bundesrats viele Menschen um. Gottesdienste wären, nach momentanem Stand, erst wieder ab der dritten Lockerungsphase am 8. Juni erlaubt.

Die Hildisrieder FDP-Kantonsrätin Rosy Schmid kann diesen Entscheid nicht nachvollziehen. «Die aktuelle Lage ist gerade für die älteren Menschen sehr schlimm. Sie sind oft einsam und dürfen nicht besucht werden.» Für sie seien Gottesdienste eine wichtige Stütze im Alltag. «Vielen geht es auch durch das Ausbleiben der Gottesdienste schlechter. Ganz hart ist es dann, wenn von lieben Menschen Abschied genommen werden muss. Bis auf eine kleine Gruppe Angehöriger sind alle von Beerdigungen ausgeschlossen und die Abdankungsfeiern auf unbestimmt verschoben.»

Viele Kirchengänger gehören einer Risikogruppe an

Die Kirchen geben sich derweil diplomatisch. «Wir haben Verständnis für das Bedürfnis, möglichst bald wieder Gottesdienste feiern zu können. Wir verstehen aber auch, dass nicht in allen Bereichen des öffentlichen Lebens gleichzeitig wieder Normalität einkehren kann», erklärt Lilian Bachmann, Synodalratspräsidentin ad interim der Reformierten Kirche Kanton Luzern. Der Schutz der Gesundheit der Menschen stehe im Moment im Zentrum. «Gerade auch, weil unsere Besucher oft einer Risikogruppe angehören.»

Diesen Standpunkt vertritt auch die katholische Kirche Stadt Luzern: «Die Vorgaben des Bundesrats gelten, und wir halten uns daran. Wir vermissen die Gottesdienste natürlich genau so wie unsere Besucher», sagt der Kommunikationsverantwortliche, Urban Schwegler. Die Kirche habe mit ihrem umfänglichen seelsorgerischen Fernangebot einen kreativen Weg gewählt. «Gerade auch, weil wir momentan nicht wissen, wie lange diese Einschränkungen noch andauern. Der Schutz der Menschen hat für uns höchste Priorität.»

«Fernsehgottesdienste sind kein Ersatz»

Claudia Nuber vom Leitungsteam der Pfarrei St. Leodegar im Hof in der Hofkirche. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 1. Mai 2020)

Wie wichtig ist den Menschen aber ihr Schutz? Claudia Nuber ist im Leitungsteam der Pfarrei St. Leodegar im Hof. Auch in der Hofkirche finden momentan keine Gottesdienste statt. «Der Schutz der Menschen ist uns wichtig», so Nuber. Sie versteht aber auch den Ärger mancher Gläubigen. «Es ist sehr schade, dass keine Gottesdienste durchgeführt werden können.» Natürlich gebe es ein Online-Angebot, und Fernsehgottesdienste. «Diese sind aber eher wie Frontalunterricht. Sie können einen richtigen Gottesdienst nicht ersetzen.» Dazu brauche es unmittelbare Nähe. «Man kann so zwar beten, der gemeinschaftliche Aspekt geht aber verloren.»

Kantonsrätin Rosy Schmid sieht Gottesdienste unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln als machbar: «Heutzutage herrschen bei den meisten Messen leider ohnehin keine engen Platzverhältnisse.» Man sollte einen Gottesdienst unter entsprechenden Schutzmassnahmen eigentlich gut durchführen können.

«Dass sich die Kirchen hier so verschwiegen geben, ist nicht förderlich. Sie sollten gegenüber dem Bundesrat mehr Nachdruck zeigen, und sich für ihre Mitarbeiter und Besucher einsetzen.»

Tatsächlich hat die Schweizer Bischofskonferenz ein Rahmen-Schutzkonzept zur Durchführung öffentlicher Gottesdienste erstellt – veröffentlicht wurde es am 27. April, also am ersten Tag der ersten Lockerungsphase. Ein Druckversuch, um früher wieder Gottesdienste durchführen zu können? Im offiziellen Dokument steht, dass das Schutzkonzept «gültig ab dem vom Bundesrat zugelassenen Zeitpunkt» sei. Die Kirchen weisen aber darauf hin, dass dieses Schutzkonzept mit Hinblick auf die dritte Phase ab dem 8. Juni erstellt wurde.

Pius Segmüller rechnet mit grossem Ansturm auf Kirchen

Pius Segmüller, alt Nationalrat und ehemaliger Kommandant der Schweizer Garde, betont, dass der Bundesrat sein Lockerungskonzept im Bereich der Kirchen zusammen mit der Schweizer Bischofskonferenz erarbeitet habe. Er habe Verständnis für den Plan des Bundesrats: «Einen Gottesdienst kann man im Moment einfach noch nicht durchführen, ohne die Gesundheit der Besucher zu gefährden.» In einem Restaurant könne man beispielsweise mehr Platz zwischen den Tischen lassen. «Mit Kirchenbänken können Sie das nicht machen.» Segmüller begreife zwar die Unzufriedenheit der Kirchengänger. «Aber wollen sie wirklich einen Gottesdienst mit Schutzmaske? Die heilige Kommunion kann man so nicht empfangen.»

Geringe Besucherzahlen sieht Segmüller nicht als Chance: «Gottesdienste wären auch heute noch gut besucht. Zudem könnte es nach den Lockerungen zu einem Ansturm kommen.» Segmüller appelliert an die Geduld. «Es gibt zwar keine Gottesdienste, aber in vielen Kirchen kann man – mit genügend Abstand – trotzdem beten.»