Corona Hotellerie wendet sich mit Schreiben an die Luzerner Regierung Zwei Organisationen aus der Hotelbranche fordern von der Luzerner Regierung mehr Unterstützung für die Hotellerie.

Die Hotelbranche fordert mehr Unterstützung vom Kanton Luzern. Im Bild das Hotel Schweizerhof.

Bild: Eveline Beerkircher

(rt) Die Hotel & Gastro Union, Trägerin der Schweizerischen Hotelfachschule Luzern, sowie die Berufsbildungsorganisation Hotel & Gastro formation unterstützen die Forderungen von Hotellerie Suisse Zentralschweiz und Gastro Luzern. Das schreiben sie in zwei Briefen an die Regierung.

Anteil an A-fonds-perdu-Beiträgen soll steigen

Sie erachten die Härtefallregeln für Betriebe, die nicht während 40 Tagen geschlossen wurden, als ungenügend. Die Situation und die Aussichten seien besorgniserregend – auch in Bezug auf Lehrstellen. Das Parlament hat am Dienstag ein Postulat überwiesen, das eine Anpassung der Härtefallregeln verlangt. So soll zum Beispiel der Anteil an A-fonds-perdu-Beiträgen erhöht werden.