Corona Im Kanton Luzern kann man sich ab sofort zum Impfen anmelden Ab Donnerstag kann man sich über ein Online-Formular für die Impfung in einem kantonalen Impfzentrum anmelden. Geimpft wird vorerst im Impfzentrum auf dem Areal der Messe Luzern und zwar ab Dienstag, 19. Januar 2021.

(zim) Alle Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Luzern können sich ab sofort über die Webseite https://lu. impfung-covid. ch zum Impfen anmelden. In einer ersten Phase werden jedoch - gemäss der Impfstrategie des Bundes - nur Personen ab 75 Jahren sowie Personen jeden Alters mit chronischen Krankheiten höchsten Risikos geimpft, wie die Staatskanzlei Luzern am Donnerstag mitteilte.

Eine freie Terminwahl ist vorerst nicht möglich. Es gibt die Möglichkeit, unpassende Termine einmal zu verschieben. Aktuell sind im Kanton Luzern rund 9000 Moderna-Impfdosen verfügbar, womit aufgrund der zweimaligen Verabreichung von Impfdosen momentan nur die ersten rund 4500 Personen dieser beiden Gruppen berücksichtigt werden können.

Sobald im Kanton Luzern wieder weiterer Impfstoff zur Verfügung steht, werden Personen ab 75 Jahren sowie Personen jeden Alters mit chronischen Krankheiten höchsten Risikos informiert, die sich angemeldet haben, aber mangels Impfstoff noch keinen Impftermin erhalten haben.

Weiteres Impfzentrum in Willisau

In der Festhalle Willisau wird ein weiteres kantonales Impfzentrum realisiert. Dabei handelt es sich nach dem Impfzentrum in der Messe Luzern um das zweite grosse Impfzentrum, welches in der Verantwortlichkeit des Kantons Luzern liegt. Es verfügt ebenfalls über 16 Impfkabinen und hat eine Kapazität von täglich bis zu 1000 Impfungen. Die Betriebsaufnahme ist frühestens auf den 1. Februar möglich, wobei der effektive Start vom verfügbaren Impfstoff abhängig ist.