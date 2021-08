Corona-Impfung Im Kanton Luzern steigt das Impf-Interesse Viele sind aus den Ferien zurückgekehrt. Jetzt zeigt sich: Im Kanton Luzern steigt mit den Ferienrückkehrern auch die Anzahl Anmeldungen für einen Impftermin wieder.

Die Kurve der Anzahl verabreichter Impfdosen ist abgeflacht. Auf dem Höhepunkt der Impfkampagne, am 9. Juni, setzte das Gesundheitspersonal genau 113635 Spritzen an nur einem Tag. Diesen Mittwoch waren es noch 23701. Die Behörden hoffen nun auf bisher ungeimpfte Ferienrückkehrer, die sich eine Spritze setzen lassen. «Ich gehe davon aus, dass viele Leute die Impfung zu Gunsten der Ferien vertagt haben und dies nun nachholen werden», sagt der Präsident der Gesundheitsdirektoren Lukas Engelberger der «Basler Zeitung».

An Appellen, sich impfen zu lassen, fehlte es nicht. Recherchen zeigen, dass zahlreiche Kantone am Montag neue Impfwerbekampagnen starten. Wirken die Aufrufe bereits? Impfen sich die Ferienrückkehrer? Es gibt erste Hinweise. Aus dem Kanton Luzern heisst es:

«Seit Anfang dieser Woche können wir feststellen, dass die täglichen Anmeldezahlen für eine Impfung in einem der beiden kantonalen Impfzentren wieder steigen.»

Zudem könne man sich vorstellen, dass die Anmeldezahlen nach der Rückkehr aus den Ferien nochmals ansteigen. Auch der Kanton Bern erwartet in den kommenden Wochen einen Anstieg der Nachfrage. Allerdings würden die Termine derzeit eher spontan gebucht. Etwas weniger optimistisch ist der Kanton Zürich. Es sei noch kein Wiederanstieg der Nachfrage spürbar. Im Aargau, wo die Ferien am Sonntag enden, will man keine Prognose wagen, auch weil seit Ende Juni vermehrt spontane Impfungen ohne Anmeldungen vollzogen werden. Eins ist klar: Möglichkeiten zum Impfen gäbe es genug. (rit)