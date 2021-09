Corona-Impfung Impftruck im Kanton Luzern unterwegs Das Gesundheits- und Sozialdepartement lanciert ein neues Angebot, um sich wohnortsnah und ohne Anmeldung impfen zu lassen. Der Impftruck tourt bis Mitte November durch den Kanton Luzern.

Regierungsrat Guido Graf vor dem Impftruck. Bild: PD

Die dezentralen Impfmöglichkeiten im Kanton Luzern werden ausgebaut: Das Gesundheits- und Sozialdepartement wird in Zusammenarbeit mit der Firma Galliker Transport AG einen Impftruck einsetzen. Das teilte der Kanton Luzern mit. Am Mittwoch, 29. September, wird in der Gemeinde Dagmersellen geimpft. Danach macht der Impftruck während rund drei Wochen jeweils einen Tag in einer Luzerner Gemeinde Halt. Nach vier Wochen kehrt der Truck für die Zweitimpfungen in die jeweilige Gemeinde zurück.

Standorte und erste Termine des Impftrucks Dagmersellen: Mittwoch, 29. September 2021 – Industriestrasse 8 Inwil: Donnerstag, 30. September 2021 – Gemeinde- und Pfarreizentrum Möösli Beromünster: Freitag, 1. Oktober 2021 – Kiesplatz hinter der Landi Hitzkirch: Samstag, 2. Oktober 2021 – SPZ beim Aabach, Richensee 14 Buttisholz: Montag, 4. Oktober 2021 – Kreuzscheune, hinter dem Restaurant Kreuz Escholzmatt: Dienstag, 5. Oktober 2021 – Braun AG, Hauptstrasse 49 Emmen: Mittwoch, 6. Oktober 2021 – Emmen Center Eich: Donnerstag, 7. Oktober 2021 – Werkhof Kirchstrasse 15 Malters: Montag, 11. Oktober 2021 – Dorfplatz, Weiermatte 7b Menznau: Dienstag, 12. Oktober 2021 – Parkplatz beim Gemeindehaus Neuenkirch: Mittwoch, 13. Oktober 2021 – Landi Sempach Station/Neuenkirch. Pfaffnau: Donnerstag, 14. Oktober 2021 – Sportplatz beim Schulhaus Rickenbach: Freitag, 15. Oktober 2021 – Gemeindehaus UG Romoos: Samstag, 16. Oktober 2021 – Mehrzweckgebäude Schenkon: Montag, 18. Oktober 2021 – Genauer Standort noch offen Schötz: Dienstag, 19. Oktober 2021 – Parkplatz Schmidgasse 1 Udligenswil: Mittwoch, 20. Oktober 2021 – Oberdorf bei der katholischen Kirche Triengen: Donnerstag, 22. Oktober 2021 – Sportplatz Oberdorf Flühli: Freitag: 23. Oktober 2021 – Grosser Parkplatz vis à vis der Gemeindeverwaltung

Im Impftruck können sich alle Personen ab 12 Jahren, die im Kanton Luzern wohnhaft sind, kostenlos und ohne Voranmeldung impfen lassen. Die kantonalen Impfzentren in Luzern und Willisau bleiben weiterhin in Betrieb. (mha)