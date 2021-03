Corona Kanton Luzern entzieht Ebikoner Arzt die Bewilligung – Demonstration steht an Die Gesundheitsdirektion des Kantons Luzern hat dem coronaskeptischen Arzt aus Ebikon die Bewilligung entzogen. Somit darf er nicht mehr als Arzt praktizieren. Als Solidaritätsaktion ist heute eine unbewilligte Demonstration rund um die Luzerner Altstadt geplant.

Die Luzerner Gesundheitsbehörden haben einem coronaskeptischen Arzt aus Ebikon die Berufsausübungsbewilligung entzogen. Dies hat die Arztpraxis auf Anfrage bestätigt. Der Arzt selber wollte dazu keine Stellung nehmen. Auch die zuständige Dienststelle Gesundheit und Sport des Kantons Luzern schreibt auf Anfrage, dass man sich zu laufenden Verfahren nicht äussert. Aus dem Medizinalregister des Bundes ging bis Montagmittag noch nicht hervor, dass der Arzt seine Bewilligung verloren hatte.

Der Arzt hatte sich in Vergangenheit mehrmals kritisch gegenüber den Massnahmen der Behörden zur Eindämmung der Coronapandemie geäussert. So hat dieser unter anderem für die Corona-Demo in Schwyz anfangs Januar geworben. Während die Ärztegesellschaft des Kantons Luzern diese Haltung nicht kritisierte, hatte der Kanton Luzern bereits im vergangenen September ein Aufsichtsverfahren gegen den Arzt eingeleitet. Damals sagte David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport, gegenüber unserer Zeitung: «Im konkreten Fall haben Überprüfungen stattgefunden und es werden weitere stattfinden.»

Gemäss Gesundheitsgesetz des Kantons Luzern können Verletzungen von ärztlichen Berufspflichten disziplinarisch mit einer Busse von bis zu 20'000 Franken geahndet werden. Gemäss Dürr wurden solche Massnahmen bereits ausgesprochen. Im Gesundheitsgesetz ist auch der Entzug der Bewilligung geregelt.

Nicht bewilligte Demonstration in Luzern geplant

Das Vorgehen des Kantons hat in gewissen Kreisen Wellen der Entrüstung entfacht. So soll heute um 19 Uhr eine Demonstration «als Solidarität» gegenüber dem Arzt stattfinden. Startpunkt ist gemäss Veranstaltungsflyer der Schwanenplatz, ehe es über die Seebrücke auf der Bahnhofstrasse am Regierungsgebäude zurück in die Altstadt geht.

Die Demonstration ist gemäss Stefan Geisseler, stellvertretender Leiter Stadtraum und Veranstaltungen, nicht bewilligt. Man habe allerdings vom Anlass Kenntnis. Er sagt:

«Der Aufruf erfolgte aber anonym, entsprechend ist bei uns weder ein Gesuch vorliegend, noch konnte bis dato eine Bewilligung erteilt werden.»

Update folgt...