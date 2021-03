Corona Luzern startet Coronatests in sieben Firmen: 1500 Personen machen mit 1500 Personen aus sieben Firmen im Kanton Luzern nehmen freiwillig an präventiven Coronatests teil. Die Tests starten nächste Woche.

s(zim) Nächste Woche startet das Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD) des Kantons Luzern mit einem Pilotbetrieb. Im Rahmen von freiwilligen Tests, die einmal pro Woche im jeweiligen Betrieb durchgeführt werden, sollen laut einer Mitteilung des GSD asymptomatische mit Covid-19 infizierte Personen eruiert und so Ansteckungsketten zu einem möglichst frühen Zeitpunkt unterbrochen werden. Rund 1500 Personen haben sich aus sieben Betrieben zur Verfügung gestellt. Finanziert werden die Massentests vom Bund. Der Probebetrieb dauert eine Woche.

Beim PCR-Speicheltest spuckt eine Testperson ihren Speichel in ein Röhrchen mit Trichter. Bild: Alexandra Wey/Keystone

Bei den Tests kommen gemäss dem GSD PCR-Speicheltests zur Anwendung. Ergibt sich bei der Analyse, dass die Speichelprobe positiv ist, so wird die ganze Gruppe mittels individuellem PCR-Test ein weiteres Mal getestet, um die erkrankte Person zu eruieren. Bis die Resultate vorliegen, müssen sich die Personen dieser Gruppe in Selbstisolation begeben.

«Logistischer Aufwand für beteiligte Betriebe soll möglichst tief gehalten werden»

Im Anschluss an den Pilotbetrieb werden die Erfahrungen ausgewertet, die notwendigen Optimierungen vorgenommen und das weitere Vorgehen beschlossen. Ziel ist es, dass der Pilotbetrieb möglichst rasch in einen regulären Betrieb überführt werden kann, wobei gegenwärtig noch geprüft wird, wie die Logistik im Regelbetrieb organisiert wird. Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf wird dazu in der Mitteilung folgendermassen zitiert:

«Das repetitive Testen ist ein wichtiger Teil der Pandemiebekämpfung.»

Graf hofft, dass sich möglichst viele Luzerner Betriebe an diesen präventiven Tests beteiligen werden. Das Ziel sei es, den Aufwand für die beteiligten Betriebe möglichst tief zu halten.