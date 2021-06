Corona Der Kanton Luzern will beim nächsten Öffnungsschritt weiter gehen als der Bundesrat Der Bundesrat hat den fünften Öffnungsschritt letzte Woche in die Vernehmlassung bei den Kantonen geschickt. Die Luzerner Regierung will die Massnahmen schneller lockern.

Der Luzerner Regierungsrat unterstützt die vom Bund vorgeschlagenen Öffnungen, möchte aber punktuell weiter gehen. Dies teilt das Gremium am Dienstag mit. In diesen Bereichen will der Regierungsrat vorwärts machen:

Kapazitätsbeschränkungen im Detailhandel sollen aufgehoben werden, sofern die Maskentragpflicht bestehen bleibt

auf eine maximale Anzahl Gäste pro Tisch soll in Restaurants verzichtet werden

sowohl bei privaten als auch öffentlichen Veranstaltungen sollen unter bestimmten Voraussetzungen weniger strenge Regeln gelten als vorgeschlagen

die Homeoffice-Pflicht soll aufgehoben werden

Homeoffice soll aufgrund der positiven Entwicklung und der zunehmenden Durchimpfung aufgehoben werden, heisst es in der Mitteilung.



Mit den vorgeschlagenen Einreisebestimmungen und den Änderungen bei der Kurzarbeitsentschädigung (Erhöhung der Höchstdauer und Verlängerung des vereinfachten Verfahrens) ist der Regierungsrat gemäss der Mitteilung einverstanden. (jwe)

