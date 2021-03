Corona Kredit-Betrug Luzerner Kriminalgericht: Die Staatsanwaltschaft erhofft sich einen Leitentscheid Ein 36-jähriger Geschäftsmann beantragte einen Kredit über 100'000 Franken. Das Geld soll er für einen Privatkredit und den Umbau einer Shisha-Bar verwendet haben.

Das Kriminalgericht Luzern beschäftigt sich heute erstmals mit einem mutmasslichen Corona-Kredit-Betrüger. Einem 36-jährigen Kosovaren wird vorgeworfen, das Geld nicht für Liquiditätsengpässe seines Gipserunternehmens verwendet zu haben, sondern für andere, teils private Zwecke.

Der Mann hat laut Anklageschrift einen Covid-19-Übergangskredit von 110'000 Franken erwirkt, ohne dass sein Unternehmen wirtschaftlich beeinträchtigt gewesen wäre.

Betrug und Urkundenfälschung

Ausserdem soll er als Geschäftsführer der Firma die Shisha-Bar seines zahlungsunfähigen Bruders umgebaut und formlose, ungesicherte Darlehen an seinen zahlungsunfähigen Vater und an einen Bekannten in Deutschland ausgerichtet haben. So soll er die Gesellschaft um 300'000 Franken geschädigt haben.

Die Staatsanwaltschaft beantragt für mehrfache ungetreue Geschäftsbesorgung in Bereicherungsabsicht, Betrug und Urkundenfälschung eine Freiheitsstrafe von 20 Monaten. Ausserdem sei der Mann für fünf Jahre des Landes zu verweisen. Zudem erhofft sich die Anklage mit dem Urteil des Luzerner Kriminalgerichtes einen Leitentscheid für Corona-Kredit-Betrug. Die Verhandlung startet heute Nachmittag.