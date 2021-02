Corona Diese Covid-Massnahmen werden an den Luzerner Schulen gelockert Aufgrund der vom Bundesrat angekündigten Lockerungen können an den Luzerner Schulen verschiedene Änderungen in den Rahmenschutzkonzepten vorgenommen werden. Lockerungen gibt es insbesondere in den Bereichen Sport, Musik und zu einem späteren Zeitpunkt bei der Maskenpflicht.

(zim) Durch die vom Bundesrat angekündigten Lockerungen in verschiedenen Bereichen ergeben sich für die Luzerner Schulen ebenfalls Anpassungen in den bisherigen Rahmenschutzkonzepten. Dabei steht nach wie vor der gesundheitliche Schutz der Lernenden, der Lehrpersonen und ihres Umfelds an erster Stelle, heisst es in einer Medienmitteilung der Staatskanzlei Luzern vom Freitag. Ebenso wichtig sei, dass die Schulen weiterhin im Präsenzunterricht bleiben und Klassenquarantänen oder die temporäre Schliessung ganzer Schulhäuser vermieden werden.

Die Schulen können die Lockerungen laut Mitteilung ab Montag, 1. März, umsetzen. Je nach schulorganisatorischen Gegebenheiten werden die Anpassungen innert einer Woche vollzogen sein.

Die Maskenpflicht an Schulen wird vorerst beibehalten. Bild: Urs Hanhart