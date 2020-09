Luzerner Gastronomen ziehen erste Bilanz im Coronabetrieb – und hoffen auf baldige Lockerungen Vor mehr als zwei Wochen durften die Restaurants in der Schweiz unter strengen Auflagen wieder öffnen. Gastronomen aus Eich, Sursee und Schüpfheim ziehen eine erste Bilanz.

Exklusiv für Abonnenten

Das Restaurant Vogelsang in Eich konnte vom schönen Wetter über Auffahrt profitieren. «Wir sind eine Schönwetterdestination», sagt der Geschäftsführer Reto Burkhard. Dementsprechend viele Gäste hätten sie letztes Wochenende bewirtet. Burkhard zieht nach den ersten beiden Wochen durchaus eine positive Bilanz. Dennoch: «Wir mussten viele Besucher wegschicken, das tut schon weh.» Die Vorgaben des Bundes seien für den Betrieb massiv einschränkend, trotzdem ist Burkhard froh, dass er wieder Gäste in seinem Restaurant bewirten darf. Es sei auch für seine Mitarbeitenden ein schönes Gefühl, dass es mit der Arbeit weitergehe. Die Bankettangestellten seien allerdings weiterhin auf Kurzarbeit. Denn im «Vogelsang» finden normalerweise viele Anlässe statt.

Locker gestuhlt und somit alles legal: gemütliche Atmosphäre auf der Sonnenterrasse im Eicher Hotel-Restaurant Vogelsang.

Bild: Nadia Schärli (25. Mai 2020)

Burkhard verliert mit den Abstandsregeln nicht allzu viele Tische. In seinem Restaurant wurde schon vorher eher locker gestuhlt. Dass nur vier Personen an einem Tisch Platz nehmen dürfen, sei für ihn aber nicht nachvollziehbar: «Die Gäste dürfen zu fünft im selben Auto anreisen, können aber nicht zusammen an einen Tisch sitzen», sagt Burkhard. Trotz strikter Massnahmen ist der Geschäftsführer klar der Ansicht, dass man sich keine zweite Welle leisten dürfe. Da die Massnahmen wirken, erachte er sie als sinnvoll. Finanziell seien sie aber eine grosse Herausforderung. «Unter den jetzigen Umständen müssen wir schauen, dass wir auf eine schwarze Null kommen», sagt Burkhard.

Auch im Wirtshaus Wilder Mann in Sursee lassen sich die Gäste wieder verwöhnen. Die Wiedereröffnung am 11. Mai sei eher zaghaft verlaufen, sagt Restaurantbesitzerin Uschi Winiker. «Es ist für uns sehr schön und dankbar, wenn wir sehen, dass die Gäste gerne zu uns kommen und uns unterstützen wollen», sagt Winiker. Langsam sei ein Aufwärtstrend spürbar. Bei schönem Wetter sei die Gartenterrasse voll ausgelastet. Unter den Besuchern seien viele Stammgäste, aber auch Durchreisende, wie zum Beispiel Radfahrer und Wanderer.

Uschi Winiker im Wilden Mann. Bild: Jakob Ineichen (11. Dezember 2019)

«Wir freuen uns natürlich auch, wenn die verschiedenen Vereine wieder zu uns kommen dürfen», sagt die Wirtin. Winiker musste das Platzangebot im Garten von 70 auf 35 Sitzplätze reduzieren. Obwohl sie insgesamt weniger Gäste bewirten kann, sei die Arbeit aufwendiger. Die Tische und Speisekarten werden vor jedem neuen Gast desinfiziert. Zudem müsse das Personal die Gäste am Eingang abholen und an einen Tisch begleiten. Winiker hofft auf baldige Lockerung der Massnahmen. «Wenn wenigstens sechs oder acht Personen an einen Tisch sitzen dürften, dann hätten wir auch wieder das eine oder andere Familien- oder Geburtstagsessen», sagt die Wirtin. Vergangene Woche bewirtete Winiker eine Trauergesellschaft in ihrem Restaurant. Dabei mussten die Gäste auf acht Tische aufgeteilt werden.

Rolf Kaufmann ist Wirt des Restaurants Kreuz in Schüpfheim. Er freute sich, als er am 11. Mai seine Gäste wieder bedienen durfte. Nun blickt er auf durchzogene zwei Wochen zurück. Sein Platzangebot musste er um die Hälfte reduzieren. Kaufmans Frau arbeitet im Service und er in der Küche. Alle anderen Mitarbeitenden sind weiterhin auf Kurzarbeit. Anfangs öffnete er sein Lokal zu gewohnten Öffnungszeiten. Seit letzter Woche schliesst er sein Restaurant am Montag und Dienstag bereits um 15 Uhr; es rentiere nicht. «Die Vereine sind ein wichtiges Geschäft für uns, jetzt fehlen sie», sagt Kaufmann.

Im grossen Saal zeigte er den Bundesliga-Neustart auf der Grossleinwand. So konnte er rund 25 Personen an den Tischen bedienen. Dieses Angebot will er auch künftig weiterführen. Normalerweise würden sich über zehn Personen zum Feierabendbier am Stammtisch treffen, die neuen Regeln ermöglichten dies nicht mehr. Ebenfalls spürbar seien die fehlenden Bankettgeschäfte. Aber seine Gäste würden sich gut an die Massnahmen halten: «Ich musste noch nie jemanden wegschicken», sagt Kaufmann. Rund eine Woche nach der Öffnung wurde er durch die Gewerbepolizei inspiziert. «Die Inspektoren merkten sofort, dass bei uns im Restaurant alle Massnahmen korrekt umgesetzt wurden», sagt er. Kaufmann hofft nun auf baldige Lockerungen vom Bundesrat, damit er künftig auch wieder mehr Personen an einem Tisch bedienen darf.

Diese Forderung stellt auch Gastrosuisse, der Verband für Hotellerie und Restauration. Der Branchenverband Gastrosuisse hat bei seinen Mitgliedern eine Online-Befragung für den Zeitraum vom 11. bis 18. Mai 2020 durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Umfrage zeigen deutlich, dass für die meisten Restaurants unter den jetzigen Vorgaben kein rentabler Betrieb möglich ist. Gemäss Umfrage liege der Umsatz rund 60 Prozent hinter dem der Vorjahresperiode zurück. Gastrosuisse fordert, mehr als vier Personen pro Tisch zuzulassen. Zudem müsse der Mindestabstand zwischen den Tischen verringert werden.