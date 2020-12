Corona 161 Kerzen – Gruppierung hält vor der Jesuitenkirche Mahnwache für verstorbene Luzerner Am Donnerstagabend haben einige Privatpersonen Kerzen vor der Jesuitenkirche platziert, um den Covid-Opfern im Kanton Luzern zu gedenken. Sie bezeichnen die bisherige Politik als menschenverachtend.

161 Kerzen brannten am Donnerstag vor der Jesuitenkirche. Bild: PD

(zgc) Eine kleine Gruppe hat am Donnerstagabend vor der Jesuitenkirche in Luzern eine Corona-Mahnwache abgehalten, um jenen Menschen, die durch die Pandemie ihr Leben verloren haben, zu gedenken. Wie sie in einer Mitteilung schreiben, haben sie zu diesem Zweck 161 Kerzen aufgestellt. Die Zahl entspreche der bisherigen Todesopfer im Kanton Luzern. Sie fordern mit der stillen Aktion, dass «die Gesundheit der Bevölkerung oberste Priorität erhält und sich die Schweiz in dieser Pandemie mit allen Kräften für das Überleben aller Einwohnerinnen und Einwohnern einsetzt.»

Die bisherige Politik sei menschenverachtend, da mit dieser der Verlust zahlreicher Menschen in Kauf genommen würden. Sie fordern vom Kanton, dass er sich beim Bund für nationale Massnahmen einsetzt.

Schon in verschiedenen Schweizer Städten, etwa Zürich, Basel, Aarau oder Solothurn, hatten verschiedene Gruppierungen Mahnwachen durchgeführt. So auch am 20. November auf dem Bundesplatz in Bern, wo über 3500 Kerzen brannten.