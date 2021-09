Corona-Massnahmen Gut für Briten, aber nicht für viele Asiaten: Das sagt Luzern Tourismus zu den neuen Einreisebestimmungen Der Beschluss des Bundesrats löst bei Luzern Tourismus gemischte Gefühle aus.

Touristinnen auf der Kapellbrücke. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 3. August 2021)

Die Regeln für die Einreise in die Schweiz werden verschärft. Ab Montag müssen Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, einen negativen Test vorweisen. Nach vier bis sieben Tagen müssen sie sich nochmal testen lassen, so der Beschluss des Bundesrats. Akzeptiert werden nur Impfstoffe, die von der European Medicines Agency zugelassen sind. Die in Asien häufig eingesetzten chinesischen Vakzine befinden sich nicht darunter.

Luzern Tourismus beurteilt den Bundesratsbeschluss zwiespältig. «Positiv ist, dass nun auch der Astrazeneca-Impfstoff akzeptiert wird, mit dessen Impfung man bis jetzt zwar in die Schweiz einreisen, aber keine Restaurants und Museen besuchen kann», sagt Mediensprecherin Sibylle Gerardi. Das habe insbesondere für geimpfte Reisende aus Grossbritannien, den USA und weiteren Staaten eine Lockerung zur Folge.

Es brauche mehr Testkapazitäten

Für andere Gäste gebe es hingegen keine Erleichterung. Betroffen ist vor allem der asiatische Raum. «Sie müssen sich regelmässig testen lassen. Das ist aufwendig, zumal die Testkapazitäten hier knapp sind und oft eine Voranmeldung nötig ist», sagt Gerardi. Zwar seien derzeit weniger aussereuropäische Touristen in Luzern unterwegs, weil in Herkunftsländern wie China ebenfalls Reiserestriktionen gelten. «Doch müssten für diese Gäste Sofortlösungen wie genügend Testkapazitäten zur Verfügung stehen.»

Wie sich die neuen Einreiseregeln in den nächsten Wochen auswirken werden, könne man jetzt noch nicht beurteilen. «Es wird wohl einige Stornierungen von Gästen aus Drittstaaten ausserhalb von EU/EFTA/Schengen geben, umgekehrt kommen allenfalls auch mehr Gäste aus Ländern, in denen Astrazeneca eingesetzt wird», sagt Gerardi.