Corona-Mutation In Reussbühl und Littau sind mehrere Schulklassen in Quarantäne Die Stadtluzerner Schulhäuser Littau Dorf und Staffeln schicken mehrere Klassen bis am 7. Februar in Quarantäne. Grund: Die englische Variante des Coronavirus.

(jwe) «Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass in der Klasse Ihres Kindes ein Kontakt mit der englischen Virusvariante aufgetreten ist», steht zu Beginn des Schreibens an die Eltern, welches der Redaktion von «PilatusToday» vorliegt. Der Kantonsärztliche Dienst habe deshalb für die ganzen Klassen eine Quarantäne bis am Sonntag, 7. Februar angeordnet.

Keine allgemeine Schulschliessung

Wie Aldo Magno, Leiter Volkschulbildung des Kantons Luzern gegenüber PilatusToday sagt, sind in der Stadt Luzern 31 von 320 Schulklassen in Quarantäne. Das sei verhältnismässig wenig. Eine allgemeine Schulschliessung sei aus epidemiologischen Gründen nicht notwendig.