Pandemie Luzerner Regierungsrat ist nicht einverstanden mit kostenpflichtigen Corona-Tests ab Oktober Der Bund sieht vor, die Corona-Tests ab dem 1. Oktober für asymptomatische Personen kostenpflichtig zu machen. Der Regierungsrat des Kantons Luzern ist damit nicht einverstanden.

Der Kanton teilt am Dienstagmittag unter dem Titel «Kanton Luzern will kostenlose Tests vorerst beibehalten» mit:

«Der Luzerner Regierungsrat ist nicht einverstanden damit, dass die Antigentests für asymptomatische Personen bereits ab 1. Oktober 2021 nicht mehr kostenlos sein sollen.»

Es sei zwar unbestritten, dass diese nicht für alle unbefristet gratis sein könnten. Gerade mit Blick auf diverse offene Fragen (Umgehungsmöglichkeiten usw.) solle die Kostenpflicht jedoch eher auf den Jahreswechsel hin geplant werden.

Allenfalls seien auch differenzierte Lösungen zu prüfen und z.B. Jugendliche von der Kostenpflicht auszunehmen. Zu vermeiden sei so eine (unnötige) Entsolidarisierung und eine Inakzeptanz des Covid-Zertifikats in der Gesellschaft.

In seiner Stellungnahme zur Teststrategie des Bundes begrüsst es die Luzerner Regierung, dass das Testen weiterhin ein wichtiger Bestandteil bei der Bekämpfung der Pandemie sein soll.

Schwyzer Regierungsrat ist mit Aufhebung einverstanden

Anders steht der Regierungsrat des Kantons Schwyz zur Aufgebung der Gratistests. Das Gremium unterstütze die Vorschläge des Bundesrates und sei mit der Aufhebung der Gratistests einverstanden, meldet die Staatskanzlei am Dienstag.

Dennoch komme dem Testen nach wie vor eine hohe Bedeutung zu, betone der Regierungsrat in der Stellungnahme. Deshalb unterstützt er die Weiterführung der Finanzierung von repetitiven Tests in den Schulen und in den Betrieben. Und präventive Tests für Personen, die sich nicht impfen lassen können sowie für Kinder unter 12 Jahren sollen weiterhin vom Bund finanziert werden. (jwe/spe)