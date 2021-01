Kanton Luzern 14 Fälle von Virusmutationen nachgewiesen – Schnelltests in Altersheimen ab heute möglich Im Kanton Luzern wurden vier Fälle der britischen Virusmutation nachgewiesen. In weiteren zehn Fällen wurde eine Mutation festgestellt. Um die besonders gefährdeten Personen in den Alters- und Pflegeheimen zu schützen, können seit heute auf freiwilliger Basis Schnelltests eingesetzt werden.

Ein Pflegeheim im Kanton Luzern. Bild: Pius Amrein (Horw, 22. November 2020)

(pw) Ein Besucher von den britischen Inseln hat eine in einer Luzerner Landgemeinde wohnhafte Verwandte mit dem neuen Coronavirus angesteckt. Dies geht aus einer Medienmitteilung des Kantons Luzern hervor. Bei der weiterführenden Analyse stellte sich heraus, dass es sich in beiden Fällen um die britische Mutation des Coronavirus (B.1.1.7) handelte.

Eine weitere in Deutschland lebende Person aus dem Verwandtschaftskreis, die sich im selben Haushalt aufhielt, erkrankte ebenfalls. Auch bei ihr wurde die britische Virusmutation nachgewiesen. Beide im Ausland lebenden Personen kehrten nach Ablauf der Isolation wieder in ihre Herkunftsstaaten zurück.

Weitere Person hat sich wahrscheinlich in St. Moritz infiziert

Auch bei einer weiteren Person (ebenfalls in einer Luzerner Landgemeinde wohnhaft) wurde die britische Virusmutation nachgewiesen. Diese Person hielt sich vorgängig in St. Moritz auf, wo sie sich mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Der Ehepartner wurde ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet. Bei dieser Person wurde eine Mutation (N501Y) festgestellt, welche eine hohe Korrelation zur britischen Virusvariante aufweist, was praktisch beweisend ist für das Vorliegen derselben.

Total wurden bislang im Kanton Luzern - Stand Montag Vormittag - zehn Fälle der Mutation N501Y nachgewiesen. Der Luzerner Kantonsarzt Roger Harstall wird in der Medienmitteilung wie folgt zitiert:

«In allen nachgewiesenen Fällen eines mutierten Virus wurden umgehend die notwendigen Massnahmen getroffen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.»

In den bisher nachgewiesenen Fällen ergab sich der Verdacht auf eine mögliche Virusmutation entweder über das Contact-Tracing oder aufgrund von Kontakten zu Personen mit einer bestätigten Virusmutation.

Präventives und freiwilliges Testen in den Alters- und Pflegeheimen

In der Medienmitteilung heisst es weiter, dass Luzerner Alters- und Pflegeheime auf freiwilliger Basis seit Montag Schnelltests beim Personal, den Bewohnern sowie den Besuchern einsetzen können. Die Initiative dazu kam vom Vorsteher des Gesundheits- und Sozialdepartements, Regierungsrat Guido Graf.

Mit den Schnelltests würden laut der Mitteilung zwei Ziele verfolgt. Zum einen sollen asymptomatische, mit dem neuen Coronavirus infizierte Personen, welche sich in Alters- und Pflegeheimen mit erhöhtem Risiko bewegen, frühzeitig erkannt und isoliert werden. Zum anderen liefern die Schnelltests eine epidemiologische Momentaufnahme, die dazu dient, infizierte Personen rasch zu erkennen und einen Ausbruch zu verhindern. Edith Lang, Leiterin der Dienststelle Soziales und Gesellschaft, sagt:

«Diese Schnelltests in den Alters- und Pflegeheimen sind ein weiteres hilfreiches Instrument, um die besonders gefährdete Personen zu schützen.»

Nach einer Woche werden die Erfahrungen von der Dienststelle Gesundheit und Sport, der Dienststelle Soziales und Gesellschaft und Curaviva Luzern ausgewertet und über das weitere Vorgehen entschieden. Die anfallenden Testkosten bezahlt der Bund. Bislang müssen Kosten für Tests bei asymptomatischen Personen entweder vom Kanton (bei Ausbruchsuntersuchungen), den Auftraggebern (Heim) oder von der getesteten Person selber übernommen werden.