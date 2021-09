Corona Schon bald macht ein Impftruck Halt in verschiedenen Luzerner Gemeinden Ende September wird im Kanton Luzern ein Impftruck in Betrieb genommen. Mit diesem weiteren niederschwelligen Angebot soll die Impfrate im Kanton Luzern weiter erhöht werden.

Aufgrund des grossen Erfolgs des dezentralen Impfens, das zurzeit an neun Standorten im Kanton Luzern möglich ist, wird das Impfangebot erweitert. Voraussichtlich gegen Ende September wird ein Impftruck in Betrieb genommen, der in verschiedenen Luzerner Gemeinden Halt macht, wie die Staatskanzlei Luzern am Montag mitteilte.

Gegenwärtig würden mögliche Standorte und Einsatzmöglichkeiten evaluiert. Alle Personen ab 12 Jahren, die im Kanton Luzern wohnhaft sind, könnten sich im Impftruck kostenlos und ohne Voranmeldung impfen lassen. Guido Graf, Vorsteher des Gesundheits- und Sozialdepartements, wird in der Mitteilung folgendermassen zitiert:

«Ich freue mich, dass wir den Luzernerinnen und Luzernern ein weiteres niederschwelliges Impfangebot machen können, das hoffentlich rege benutzt wird.»

Sobald die Gemeinden samt Standorten, an denen geimpft wird, sowie die Daten definiert sind, wird das Gesundheits- und Sozialdepartement auf www.lu.ch informieren. (zim)