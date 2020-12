Coronakrise Härtefallregelung im Kanton Luzern: Firmen können Gesuche ab morgen einreichen 25 Millionen Franken stehen Luzerner Unternehmen bereit, die besonders unter der Coronakrise leiden. Das Geld fliesst zwar erst ab dem 4. Februar. Gesuche können aber schon ab morgen Dienstag eingereicht werden.

Hier blieb die mietbare Veranstaltungstechnik im Lager. Blick in die Firma Auviso in Emmebrücke. Bild: Nadia Schärli (11. November 2020)

Schausteller, Eventfirmen oder Reisebüros kämpfen ums Überleben. Umso wichtiger ist die Härtefallregelung von Bund und Kantonen. In Luzern stehen 25 Millionen Franken für krisenbetroffene Unternehmen bereit. Mehr lässt die Kantonsverfassung ohne obligatorisches Finanzreferendum nicht zu. Die Frist für das fakultative Referendum läuft Ende Januar 2021 ab. Die Beiträge werden also erst ab dem 4. Februar ausgerichtet.

Schon ab morgen Dienstag können betroffene Firmen ein Gesuch einreichen. Dies gab Finanzdirektor Reto Wyss am Montagmorgen bekannt. Unter diesem Link können bis am 1. Dezember 2021 Gesuche eingereicht werden. Die Vorlaufzeit bis zur Entrichtung der Beiträge ist laut Wyss wichtig. So müssen einige Dokumente wie etwa der Handelsregister-Auszug, Jahresabschlüsse, Finanzplan sowie Konto-Auszüge hochgeladen und übermittelt werden. «Dieser Aufwand ist unerlässlich für eine solide Prüfung der Unterlagen durch eine 9-köpfige Expertengruppe.»

Kantonalbank prüft Auszahlungen unentgeltlich

Die Unternehmen sind hier laut dem CVP-Regierungsrat gefordert, die Experten mit korrekt ausgefüllten und vollständigen Anträgen zu unterstützen. Nur wenn das Gesuch vollständig ist, kann die Prüfung vorgenommen werden. Die formale Prüfung sowie später dann die Auszahlungen erfolgen über die Luzerner Kantonalbank AG, und zwar unentgeltlich. Nach der Prüfung der Unterlagen entscheidet die vom Regierungsrat eingesetzte Expertengruppe über das Gesuch. Die Kommunikation des Entscheids geschieht durch das Luzerner Finanzdepartement.

Die Unterstützung von Unternehmen soll hauptsächlich mit zusätzlichen Krediten erfolgen. Der Kanton Luzern übernimmt eine Garantie für die vergebenen Kredite. Er erklärt sich also bereit, das Ausfallrisiko zu tragen und stellt den Unternehmen die dringend benötigte Liquidität sicher. Vorerst werden die Kredite zum Nullzins vergeben. Anpassungen sind ab 2023 in Anlehnung an die Kredite gestützt auf die Covid-19- Solidarbürgschaftsverordnung des Bundes möglich.

«Guter Mittelweg» zwischen Krediten und A-fonds-perdu-Beiträgen

Als Ergänzung zu den Krediten soll ein Teil der Unterstützung als A-fonds-perdu-Beitrag ausbezahlt werden. Heisst: Die öffentliche Hand kommt dafür vollumfänglich auf, ohne dass eine Rückzahlung durch die Unternehmen erforderlich ist. Insgesamt sind für die Härtefallmassnahmen 25 Millionen Franken vorgesehen, davon drei Millionen Franken als A-fonds-perdu-Beiträge. Reto Wyss sagt zur Mischform: «Damit haben wir einen guten Mittelweg gewählt. Es gilt nach wie vor zu bedenken, dass die Finanzspritze für die Härtefälle mit Steuergeldern aufgezogen wurde. Wir müssen und wollen damit sorgsam umgehen.»

Die Voraussetzung für die Härtefallmassnahmen ist eine entsprechende Verordnung, welche der Luzerner Regierungsrat dieser Tage verabschiedet hat. Darin hat er auch die Rahmenbedingungen – analog zur Verordnung des Bundes – festgehalten. Diese sind für die Einreichung und die Beurteilung der Gesuche von zentraler Bedeutung. Reto Wyss erklärt: «In der Verordnung sind sowohl die konkrete Ausgestaltung der Härtefallmassnahmen als auch die Anspruchskriterien definiert.»

Man habe bewusst auf Verschärfungen verzichtet und sich an der Verordnung des Bundes orientiert. «Um der Luzerner Wirtschaft möglichst breit Unterstützung zu bieten, wollen wir keine zusätzlichen Einschränkungen. Alle Unternehmen, unabhängig von der Branche, sollen die gleiche Chance auf Unterstützung haben.» Geprüft wird aber unter anderem, ob mit den Härtefallgeldern die Überlebensfähigkeit des Unternehmens gesichert werden kann und ob ausreichende Eigenanstrengungen getätigt wurden.