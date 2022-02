Coronamassnahmen Der Kanton Luzern hält vorerst an der Maskenpflicht an Schulen fest Das Luzerner Bildungsdepartement überprüfe die pandemische Lage laufend. Während einige Kantone die Massnahmen lockern, wartet Luzern noch zu.

Die Westschweizer Kantone heben die Maskenpflicht an Volksschulen teilweise auf. Der Kanton Luzern möchte diese momentan noch beibehalten. Das Bildungs- und Kulturdepartement überprüfe die Coronaschutzmassnahmen an den Schulen regelmässig, so auch die aktuell geltende Maskenpflicht, schreibt die Leiterin der Kommunikation Regula Huber. «Sobald die pandemische Lage und die aktuellen Voraussetzungen es erlauben, können die Kinder wieder auf die Maske verzichten», erklärt sie. Je nachdem könne das für die Primarstufe oder für alle weiteren Schulstufen gelten.

Für den Entscheid der Abschaffung der Maskenpflicht stehe der Kanton im engen Austausch mit den Gesundheitsbehörden und dem Kantonalen Führungsstab. Seinen Entscheid dürfte der Kanton Luzern zudem davon abhängig machen, ob auch der Bundesrat am Mittwoch Lockerungen verkünden wird.

Die Aufhebung der Maskenpflicht wurde bereits letzten Dienstag im Kantonsparlament thematisiert. Jedoch wurde ein SVP-Vorstoss zur Abschaffung mit grosser Mehrheit abgelehnt.