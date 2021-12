Coronapandemie Gesundheitspersonal und Verbündete demonstrieren in Luzern gegen Zertifikatspflicht an Spitälern Der neu gegründete Spitalpersonalverband «Hospitals 4 Humanity» hat zum Protest vor dem Luzerner Regierungsgebäude aufgerufen. Der Verband stellt drei Forderungen – entgegen der Haltung grosser Verbände im Gesundheitswesen.

Rund 100 Personen haben sich am Mittwochnachmittag vor dem Luzerner Regierungsgebäude versammelt. Darunter Mitarbeitende aus dem Gesundheitswesen, aber auch von Organisationen wie «Massvoll». Sie sind dem Aufruf von «Hospitals 4 Humanity» gefolgt. Der Spitalpersonalverband wurde im Oktober dieses Jahres gegründet und hat seinen Sitz in Luzern. Gemäss eigenen Angaben setzt er sich für die Wahrung und Respektierung «der gesundheitlichen Interessen des Spitalpersonals» ein. Das Personal solle «selbstbestimmt und eigenverantwortlich über Eingriffe in ihre körperliche und psychische Integrität entscheiden dürfen», ohne Nachteile befürchten zu müssen.

Rund 100 Personen versammelten sich vor dem Luzerner Regierungsgebäude. Bild: PD

Gemeint ist damit die Zertifikatspflicht an den Spitälern sowie den Alters- und Pflegeheimen, welche der Luzerner Regierungsrat Anfang Dezember verordnet hat. Die Demonstrierenden lehnen sowohl die Covid-Impfung, als auch die Möglichkeit, sich testen zu lassen, ab. Sie stellten am Mittwoch drei Forderungen:

Freier Zutritt zu den Spitälern für alle Personen.

Entscheidungsfreiheit, ob man ein Zertifikat möchte oder nicht.

Respektvoller Umgang ohne Diskriminierung.

Auch diese Freiheitstrychler folgten dem Aufruf von «Hospitals 4 Humanity». Bild: PD

Mit diesen Forderungen hat sich «Hospitals 4 Humanity» in einem offenen Brief auch an den Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf gewandt. Sie bitten darin «umgehend» um einen Gesprächstermin mit dem Mitte-Politiker.

Andere Meinung als grosse Verbände

Wie viele Mitglieder der Verband zählt, ist unklar. Bis auf Präsident Tobias Kormoll treten auf der Website die weiteren fünf Vorstandsmitglieder vollständig oder teilweise anonymisiert auf. Mit seinen Forderungen stellt sich «Hospitals 4 Humanity» gegen die Empfehlungen der grossen Verbände im Gesundheitswesen. So sprechen sich beispielsweise sowohl der Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) als auch Swiss Medical Association (FMA), der Berufsverband der Schweizer Ärzte, für die Impfung und die Coronatests aus.