Coronapandemie Impftruck startet am 29. September in Dagmersellen Die Bevölkerung kann sich ab Mittwoch kostenlos und ohne Voranmeldung im Impftruck in Dagmersellen impfen lassen.

Die dezentralen Impfangebote im Kanton Luzern werden weiter ausgebaut: Am Mittwoch, 29. September, startet der Impftruck in Dagmersellen nach einer offiziellen Einweihung, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt. Alle Personen ab 12 Jahren, die im Kanton Luzern wohnhaft sind, können sich ab 9.30 Uhr kostenlos und ohne Voranmeldung an der Industriestrasse 8 impfen lassen.

Über den Mittag ist der Impftruck zwischen 13 Uhr und 14 Uhr geschlossen. Am Nachmittag werden zwischen 14 und 18 Uhr weitere Erstimpfungen vorgenommen.

An welchen zusätzlichen Tagen der Impftruck weitere Luzerner Gemeinden ansteuert, will das Gesundheits- und Sozialdepartement am Mittwoch mitteilen. (fmü)