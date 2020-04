Live Coronavirus: Der Luzerner Regierungsrat informiert über die aktuelle Lage Der Kanton Luzern informiert über die aktuellen Entwicklungen bei der Bewältigung der Coronakrise im Kanton Luzern. Verfolgen Sie die Medienkonferenz hier live.

14:12 Uhr

Jetzt wendet sich Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter an die Öffentlichkeit. Die Regierung habe in den letzten Tagen ihre Drei-Punkte-Strategie im Umgang mit den wirtschaftlichen Konsequenzen der Krise in eine Vier-Punkte-Strategie umgewandelt:

Der Lead liegt beim Bund. Die Bundesmassnahmen zur Stützung der Wirtschaft würden im Kanton Luzern unterstützt, umgesetzt und durchgesetzt. Das habe sich bewährt und bleibe so.

Man prüfe fortlaufend den Bedarf an neuen Massnahmen auf kantonaler Ebene. Der aktuelle Massnahmenkatalog ist auf www.lu.ch publiziert.

Wir mache das in enger Absprache mit der Luzerner Wirtschaft. Der Austausch sei gut und laufe weiter.

Neu ist der vierte Strategiepunkt: Wir mache sich intensiv Gedanken über die Zeit nach der Corona-Pandemie. «Die schrittweise, sortimentsbezogene Öffnung der Läden, Restaurants und später die Aufhebung des Versammlungsverbots.

Peter betont: «Das Leben wird weitergehen, so bald wie möglich!» Man brauche jetzt einen Plan für den Neustart der Wirtschaft, aber die Gesundheit gebe den Takt vor.

14:08 Uhr

Gemäss Guido Graf sind in den Luzerner Spitälern aktuell 62 COVID-19-Patienten hospitalisiert. Davon lägen 6 Personen auf der Intensivstation und würden beatmet. Aktuell stehe jedem COVID-19-Patient, der beatmet werden muss, eine separate Beatmungsmaschine zur Verfügung. Dennoch habe es bisher 9 Todesopfer gegeben. Deshalb: «Gerade vor Ostern ist es matchentscheidend, dass sich weiterhin alle an die Hygiene- und Abstandsregeln halten.» Graf spricht dem im Kampf gegen das Virus stehenden Gesundheitspersonal ein «grosses Dankeschön» aus.

14:05 Uhr

Den Anfang macht Gesundheitsdirektor Guido Graf. Man wolle im Kanton Luzern so viele Menschenleben wie möglich retten. Deshalb sei es unbedingt notwendig, die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhlten. Heute vor drei Wochen sei er mässig zufrieden gewesen mit der Umsetzung der Vorsichtsmassnahmen, so Graf. Jetzt sehe es besser aus.

13:58 Uhr

Es geht los. Regierungspräsident Paul Winiker begrüsst die Zuschauerinnen und Zuschauer. «Danke», so Winiker, «dass Sie alle Ihren Beitrag zum Ganzen leisten.» Es brauche Geduld und Besonnenheit und ein konsequentes Durchsetzen der Verhaltensregeln. Die Lage habe sich noch nicht entspannt. «Wer sich noch immer nicht an Regeln halten mag, handelt unverantwortlich und fahrlässig.» Man übe hier nicht den Ernstfall, «wir haben den Ernstfall.»

13:47 Uhr

Die fünf Mitglieder des Regierungsrates werden je einen Überblick über die Lage und den Stand der Massnahmen im Zuständigkeitsbereich ihres Departementes geben.

13:35 Uhr

Willkommen im Liveticker über die aktuellen Entwicklungen bei der Bewältigung der Coronakrise im Kanton Luzern.