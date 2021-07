Coronavirus Die prekäre Situation in Indien löst in Luzern eine Solidaritätsaktion aus Die St.Anna-Schwestern Luzern pflegen engen Kontakt zur gleichnamigen Gemeinschaft in Indien. Nun werden Spenden gesammelt, damit vor Ort Hilfe geleistet werden kann.

Im März sah die Coronasituation in Indien relativ gut aus. Bei einer geschätzten Bevölkerung von 1,3 Milliarden gab es noch rund 13'000 neue Fälle pro Tag. Doch dann wendete sich das Blatt. Anfang Mai waren es bis zu 400'000 neue Fälle pro Tag. Die Bilder von Masseneinäscherungen schockierten. Die St.Anna-Schwestern aus Luzern hat diese Situation bedrückt, denn die Gemeinschaft hat enge Beziehungen zur St.-Anna-Gemeinschaft in Indien.

«1909 wurde die katholische St.-Anna-Schwestern-Gemeinschaft hier in Luzern gegründet. Sie war sozusagen eine Vorläuferin der Spitex und der Familienhilfe», erzählt Generaloberin Sr. Heidi Kälin. Bekannt ist die Gemeinschaft in Luzern vor allem auch für die Klinik St.Anna, die die Gemeinschaft 2005 an die Hirslanden verkaufte. Der Erlös floss in die 1998 gegründete St.-Anna-Stiftung. Diese führt die sozialen Werke der Schwestern und entwickelt sie weiter. «Denn wir sind nur noch 58 Schwestern und nehme keine neuen mehr auf», sagt Kälin.

Seit 1927 in Indien aktiv

Mit Indien ist die Gemeinschaft schon seit 1927 verbunden. «Damals gingen die ersten Schwestern mit der Mission nach Indien, sich im Gesundheitswesen für die Ärmsten zu engagieren. Sie haben die Sprache und die Kultur kennen gelernt und in Spitälern gearbeitet», erläutert Sr. Heidi Kälin. Rasch haben sie eigene Werke und Häuser aufgebaut, inzwischen zählt die Gemeinschaft in Indien 900 indische Schwestern. «Deshalb haben wir die Gemeinschaften 2000 getrennt. Indien und Luzern sind nun selbstständig.» Trotzdem blieben die St.-Anna-Schwestern miteinander verbunden.

Covid-19-Test im St.-Anna-Spital in Vijayawada. Bild: PD

Dominik Wicki, Leiter des Bereichs Internationale Zusammenarbeit der St.-Anna-Stiftung, sagt: «Das Virus hat zum Verlust von Arbeitsplätzen, zu Ernährungsunsicherheit, zu Angst und zu einer drastischen Verschärfung der Armut geführt. Die Menschen wissen nicht, wie sie die Ausbildung ihrer Kinder bezahlen, wie sie die medizinischen Kosten stemmen können und zum Teil nicht einmal, wie sie sich ernähren sollen.»

Spitäler sind voll, Schulen geschlossen

Auch die Gemeinschaft in Indien sieht sich Herausforderungen gegenüber: Ihre Spitäler sind voll, ihre Schulen geschlossen und einige Schwestern wurden krank und starben. Die St.-Anna-Schwestern in Indien haben sofort Nahrungsmittel verteilt und Quarantänestationen für Gestrandete eröffnet. «Auch langfristigen Folgen wurde Rechnung getragen: Nachhilfecenter für Schulkinder wurden gegründet oder auf der Ebene des Empowerments wird Frauen die Möglichkeit gegeben, ein Kleinstunternehmen aufzubauen», sagt Kälin.

Dann kam die zweite Welle. «Impfcenter wurden aufgebaut, mobile Ärzteteams in die Dörfer geschickt und sehr viele Patienten wurden kostenlos behandelt», sagt Kälin. Die geschlossenen Schulen und die vielen Menschen, die ihre Arztrechnungen nicht bezahlen können, lassen die Einkünfte der indischen Gemeinschaft einbrechen. Aufgrund dieser prekären Situation war den Luzerner St.-Anna-Schwestern klar, dass sie Indien unterstützen wollen.

Gesundheitspersonal im St.-Anna-Spital in Vijayawada. Bild: PD

«Dadurch, dass die Schwestern unentgeltlich arbeiten und sie langjährige Institutionen im Gesundheits- und Bildungsbereich betreiben, sind wir in der guten Lage, dass jeder gespendete Franken in die Projekte fliesst», sagt Dominik Wicki. Die Administrationskosten würden von der Stiftung getragen. «Die Corona-Nothilfe von Luzern für Indien wird neben Eigenmitteln durch Spenden von Privaten, Pfarreien und Beiträgen von Stiftungen finanziert. Mehr als die Hälfte konnten wir schon sicherstellen», so Wicki. Die Gesamtkosten der Soforthilfemassnahmen betragen 240'000 Franken.

Sr. Felix Ann beim Verteilen von Nahrungsmittelpaketen in Singh Nagar. Bild: PD

Wie lange die Unterstützung von Luzern in Indien nötig ist, sei noch offen, so Sr. Heidi Kälin. «In der Akutphase helfen wir. Covid-19 hat Indien in der Armutsbekämpfung um Jahrzehnte zurückgeworfen. Umso wichtiger sind unsere Projekte dort. Unsere Schwerpunkte sind Gesundheit für die Verletzbarsten, Bildung für alle, Frauen stärken und Frauen gegen Klimawandel», führt Dominik Wicki aus. Dabei gehe es auch darum, den Menschen durch Hilfe zur Selbsthilfe ihre Würde zu bewahren. Die Gemeinschaft in Indien sei dabei Projektpartnerin.