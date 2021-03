Coronavirus Luzerner Impfzentren: Moderna bleibt Hauptimpfstoff Moderna werde immer den Hauptanteil der Impfmenge bilden, der sowohl in Luzern als auch in Willisau zum Einsatz kommt, heisst es beim Kanton. Wann das Impfzentrum im Hinterland öffnet, ist noch nicht klar.

Anfang Woche haben sich Vertreter der Messe Luzern sowie Mitarbeitende diverser Dienststellen der kantonalen Verwaltung zu einer «Impfsitzung» getroffen. Wie David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport, letzte Woche mitteilte, sollte beim Treffen über die Impfstoffverteilung in den Zentren Luzern und Willisau ab Mai diskutiert werden. Laut Dürr stand eine Trennung der Impfstoffe – also dass in einem Zentrum nur je ein Impfstoff verimpft wird – im Vordergrund.

Auf Anfrage teilt er nun mit: «Nach heutigem Wissensstand wird Moderna immer den Hauptanteil der Impfmenge bilden, der sowohl in Luzern als auch in Willisau zum Einsatz kommt.» Die Impfkapazität sei an beiden Orten etwa gleich gross, sobald das Impfzentrum in Willisau öffnet. Wann dies der Fall sein wird und wie viele Personen pro Tag in einem Zentrum geimpft werden könnten, werde noch abgeklärt.

Mehr als die Hälfte aller Willigen über 75 ist geimpft

Auf die Frage hin, wie eine allfällige Ausweitung der Betriebszeiten – um die Impfkapazität zu steigern, wenn genügend Stoff da ist – aussehen wird, sagt Dürr: «Es kann in zwei Richtungen gehen. Entweder öffnen wir am Morgen früher und/oder haben am Abend länger offen.»

Bis Dienstagnachmittag haben sich 18'012 Personen über 75 Jahren für einen Termin im Impfzentrum auf der Allmend angemeldet. 10'705 Personen davon wurden bereits geimpft, 4381 der über 75-Jährigen warten noch auf einen Termin, 2926 haben schon einen erhalten.