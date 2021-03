Coronavirus Kanton Luzern baut Kapazitäten aus: 5600 Tests pro Woche an «Covid-Testpoints» möglich Nachdem das Testangebot in Luzern zurückgebaut wurde, lanciert der Kanton nun ein neues Angebot. An Standorten auf der Allmend und in Emmenbrücke sollen sich pro Woche 5600 Personen testen lassen können.

Beim Drive-In-Testen auf der Allmend. Nadia Schärli (Luzern 26. März 2020)

(sre) Der Kanton Luzern baut sein Coronatest-Angebot aus. In Zusammenarbeit mit Zurich Versicherungen und Synlab bietet er neu Schnelltests im «Covid Test Point» in Emmenbrücke an. Zudem wird am kommenden Montag ein zusätzlicher «Test Point» in der Messe Luzern eröffnet. Wie der Kanton mitteilt, habe die Nachfrage insbesondere im Hinblick auf Ostern und wegen der Testoffensive des Bundes wieder stark zugenommen. Im Vergleich zur Vorwoche sei diese um 14 Prozent gestiegen. Das Bedürfnis nach Schnelltests sei gar um 43 Prozent gestiegen, nachdem man den Betrieb im Drive-In-Testzentrum in Luzern wegen sinkender Nachfrage per 26. März sistiert hatte. Auch die Drive-In-Testzentren in Nottwil und Entlebuch wurden zwischenzeitlich zurückgebaut.

«Mit der ausgeweiteten Teststrategie des Bundes sollen Infektionen möglichst rasch entdeckt, Ausbrüche verhindert und die Virusausbreitung unterbrochen werden», wird Regierungsrat Guido Graf, Gesundheits- und Sozialdirektor des Kantons Luzern in der Mitteilung zitiert. «Mit dem Um- und Ausbau der Testmöglichkeiten im Kanton Luzern setzen wir diese Teststrategie um und schaffen Angebote, welche den Bedürfnissen der Luzerner Bevölkerung bestmöglich entsprechen.»

5600 Tests pro Woche möglich

Die Kapazität beläuft sich pro Standort auf rund 400 Test am Tag, also insgesamt 800 pro Tag. Pro der Woche können sich somit 5600 Personen testen lassen. An beiden Standorten werden kostenlose Nasen-Rachen-PCR-Tests, Mundspülung-PCR-Tests und Schnelltests für Erwachsene und Kinder (ohne Mindestalter) angeboten. Der PCR-Bestätigungstest nach einem positiven Wunsch-Schnelltest kann zudem sofort im Anschluss an den ersten Test erfolgen. Auch PCR-Tests für Reisezertifikate (Selbstkosten: 133.50 Franken pro Test) werden angeboten.

Die «Covid Test Points» in Emmenbrücke und Luzern sind täglich geöffnet; Montag bis Freitag von 12 bis 19 Uhr und Samstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. An beiden Standorten sind Tests mit Voranmeldung oder ohne Voranmeldung möglich. Wer sich testen lassen will, muss einen Pass oder eine Identitätskarte wie auch eine Krankenversichertenkarte mitbringen.